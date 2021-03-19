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Çocuklar için Instagram yolda!

19.03.2021 14:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Facebook, çocuklar için Instagram'ı duyurabilir. Çıkan bir habere göre, sosyal medya platformu, 13 yaşın altındaki çocuklar için yeni bir Instagram sürümü çıkartmayı düşünüyor.

Çocuklar için Instagram yolda!

Instagram geçtiğimiz günlerde platformunu daha güvenli hale getirmek adına genç kullanıcılar için yeni önlemler aldığını duyurmuştu. Instagram'ın o duyurusuna göre, gençler ve yetişkinler arasındaki etkileşimler sınırlandırılacak ve yetişkinlerin onları takip etmeyen 18 yaşın altındaki kişilere mesaj göndermesi engellenecek. Şimdi ise Instagram'ın çatı şirketi Facebook'un 13 yaşın altındaki gençler için yeni bir adım atmaya hazırlandığı ortaya çıktı.

13 YAŞ ALTI ÇOCUKLAR ÖZEL BİR INSTAGRAM KULLANABİLİR

The Guardian'ın haberine göre, Facebook, popüler fotoğraf ve video paylaşım platformu Instagram'ın 13 yaşın altındaki çocuklara yönelik bir sürümünü hazırlamayı düşünüyor. Habere göre Facebook, bir şirket gönderisi ile 13 yaşın altındaki çocukların, Instagram'ı ilk kez güvenli bir şekilde kullanmalarına izin vermek için özel bir Instagram sürümünü oluşturmaya başlayacağını duyurdu. Instagram halihazırda 13 yaşın altındaki kişilerin platformda hesap oluşturmalarına izin vermiyor.

Çocuklar için Instagram

FACEBOOK SÖZCÜSÜNDEN AÇIKLAMA

Bir Facebook sözcüsü ise Guardian'a Instagram'ın, 6 ila 12 yaş arası çocuklar için olan Messenger Kids uygulamasına benzer şekilde, ebeveyn kontrollü bir Instagram sürümünü araştırdığını söyledi. Sözcü, "Çocuklar, ailelerine arkadaşlarına ayak uydurmalarına yardımcı olacak uygulamalara katılıp katılamayacaklarını soruyor. Şu anda ebeveynler için pek fazla seçenek yok, bu yüzden çocuklara uygun, ebeveynler tarafından yönetilen ek ürünler geliştirmeye çalışıyoruz ” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
facebook sosyal medya Instagram
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