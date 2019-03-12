Çocuklar için kısa film atölyesi düzenlenecek

İSTANBUL (AA) - Yönetmen Benhür Bolhava eğitmenliğinde çocuklar için düzenlenecek kısa film atölyesi, 23 Mart'ta başlayacak.

Kadıköy Yeldeğirmeni'ndeki Sinema Adası'nda, 10-16 yaş arasındaki çocuklarla 8 hafta sürecek atölye, 11 Mayıs'ta sona erecek.

Atölyede katılımcılar, hikaye yazmayı, yazdıklarını senaryoya dönüştürmeyi, karakter oluşturmayı, senaryonun doruk ve çatışma noktalarını, mekan ve oyuncu seçimini, film çekimini ve kurguyu deneyimleyip öğrenecek.

Eğitim sonunda çocuklar, kura çekerek bir tema belirleyecek ve o temayla ilgili 1 dakikayı geçmeyecek film çekebilecek.

