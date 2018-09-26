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Çocuklar için Matterhorn Dağı'na tırmandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2018 10:17 | Son Güncelleme

İSVİÇRE Alpleri'ndeki Matterhorn Dağı'na tırmanan eğitim gönüllüsü Sacit Erdem, karşılaştığı zorlukları ve keyifli dakikaları Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) Mersin Öğrenim Birimi'ndeki öğrencilerle paylaştı.

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) - İSVİÇRE Alpleri'ndeki Matterhorn Dağı'na tırmanan eğitim gönüllüsü Sacit Erdem, karşılaştığı zorlukları ve keyifli dakikaları Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) Mersin Öğrenim Birimi'ndeki öğrencilerle paylaştı. Erdem, topladığı bağışlarla, bin 600 öğrencinin 1 yıllık eğitimine de katkı sağladı. TEGV'in kent merkezinde yer alan Camişerif Mahallesi'ndeki Öğrenim Birimi'nde çocuklar tarafından 'Hoşgeldin Sacit Abi' sloganı ile karşılanan Sacit Erdem, "TEGV'in içine girdikçe beni en çok etkileyen şey şu oldu, gönüllüler. Bence bu işin içinde gönüllülerin o kadar önemli bir yeri var ki, sanki kuruluş gönüllülerin üstüne inşa edilmiş gibi. Bu beni çok etkiledi" dedi. Matterhorn Dağı'na çocukluktan beri çıkmak istediğini belirten Erdem, "Dağın benim için önemli olan noktası, çok güzel bir dağı olması ve çocukluğumdan beri bu dağa çıkmak istemem. Onun dışında, buraya çıkmak kahramanlık değil. Hepimizin çıkabileceği bir dağ" diye konuştu. Konuşmasının ardından çocukların oluşturduğu sergiyi gezen Erdem, tırmanış sırası ve sonrasında kullandığı dağcılık ve kamp malzemelerini tanıttı. Öte yandan, Erdem'in tırmanışı sırasında TEGV adına topladığı bağışlar ile bin 600 öğrencinin eğitimine katkı sağladığı belirtildi.

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