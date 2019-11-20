HABER

Çocuklar için maviye bürünen Galata ve Beyazıt Kulesi havadan görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2019 23:17 | Son Güncelleme

UNICEF’in her yıl 20 Kasım’da kutladığı Dünya Çocuk Günü’nde çocuk haklarıyla ilgili farkındalık oluşturmak için Galata Kulesi ile Beyazıt Kulesi maviye büründü.

UNICEF’in her yıl 20 Kasım’da kutladığı Dünya Çocuk Günü’nde çocuk haklarıyla ilgili farkındalık oluşturmak için Galata Kulesi ile Beyazıt Kulesi maviye büründü. Kulelerin eşsiz mavi manzarası ise havadan görüntülendi.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonundan (UNICEF) yapılan açıklamaya göre, UNICEF tarafından her yıl 20 Kasım’da kutlanan Dünya Çocuk Günü, bu yıl aynı zamanda Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına dair Sözleşmesi’nin kabul edilişinin 30’ncu yıl dönümüne denk geldi. Okula gidemeyen, korunmasız ve köklerinden koparılmış milyonlarca çocuğun durumuna farkındalık oluşturup dikkat çekmek için gerekli olan kaynakların sağlanması ve harekete geçme çağrısı yapan UNICEF, İstanbul’da sembollerini mavi renk ile ışıklandırarak tarihi mekanlara yansıdı. İlk olarak maviye bürünen Galata Kulesi ile Beyazıt Kulesi’nin oluşturduğu eşsiz manzara ise havadan görüntülendi. Görüntülerde eşsiz mavi ışıklarla bürünen Galata ve Beyazıt Kuleleri kendine hayran bıraktı.

PARTNER Sigara tiryakisi adamın akciğeri görenleri şoke etti! Sigara tiryakisi adamın akciğeri görenleri şoke etti!
Galata Kulesi ve FSM Köprüsü Dünya Çocuk Hakları Günü'nde mavi renkle ışıklandırıldıGalata Kulesi ve FSM Köprüsü Dünya Çocuk Hakları Günü'nde mavi renkle ışıklandırıldı
Hatay’da trafik kazası: 4 yaralıHatay’da trafik kazası: 4 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hatay'da feci kaza! Araçlardan biri çarpışmanın şiddetiyle devrildi!

Çarpışmanın şiddetiyle devrildi! Feci kaza!

Trump'tan flaş çağrı! 'Bu ülkemiz için çok kötü'

Trump'tan flaş çağrı! 'Bu ülkemiz için çok kötü'

Dipsiz Göl soruşturmasında, 2 müdür ve 1 memur açığa alındı

Dipsiz Göl soruşturmasında, 2 müdür ve 1 memur açığa alındı

20 Kasım 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı

20 Kasım 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları

Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı

İdlib'de sığınmacı kampına füze saldırısı: 8 sivil hayatını kaybetti

İdlib'de sığınmacı kampına saldırı: Çok sayıda ölü var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.