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  4. Çocuklar için Pfizer-BioNTech aşısının incelemesine başlandı

Çocuklar için Pfizer-BioNTech aşısının incelemesine başlandı

04.05.2021 08:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AB'nin ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı, Kovid-19'a karşı geliştirilen Pfizer-BioNTech aşısının 12-15 yaş grubunda kullanılmasının onayı için değerlendirmeye başladığını duyurdu.

Çocuklar için Pfizer-BioNTech aşısının incelemesine başlandı

Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı'ndan yapılan açıklamaya göre, 'Comirnaty' adlı aşının 12-15 yaşındaki çocuklarda kullanılabilmesi için yapılan başvurunun ardından başlayan değerlendirme sürecinin haziran ayında sonuçlanması bekleniyor.

12 YAŞINDAN BÜYÜK ÇOCUKLARDA İNCELENECEK

Aşının 'hızlandırılmış' değerlendirme sürecinde, 12 yaşından büyüklerin katıldığı klinik çalışmaların sonuçları incelenecek.

Aşı şu anda 16 yaş ve üzerindeki kişilerde kullanılabiliyor. Kovid-19 hastalığının önlenmesinde kullanılan aşı, 'mRNA' adı verilen bir molekül içeriyor. Bu molekülde, hastalığa neden olan Sars-CoV-2 virüsünde doğal olarak bulunan 'spike' proteini üretilmesine yönelik 'talimat' bulunuyor. Aşı, böylece vücudu hastalığa karşı savunmak üzere hazırlıyor.

Pfizer-BioNTech aşısı Aralık 2020'de AB'den onay almış, yıl başında aşının kullanımı başlamıştı.

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