Çocuklar için spora başlama rehberi

Uzmanlara göre egzersiz, her yaşa uygun bir planlama gerektiriyor. Sporla ilk kez tanışacak olan çocukların öncelikle fiziksel özelliklerini ve yeteneklerini dikkate almak gerektiğini belirten Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (YÜSEM) Pilates Eğitmeni ve Egzersiz Uzmanı Songül Karaarslan Filiz, her yaş grubuna uygun spor branşları hakkında bilgi verdi. Egzersizin günlük yaşamda zaman ayrılması gereken en önemli aktivitelerden biri olduğuna dikkat çeken Egzersiz Uzmanı Songül Karaarslan Filiz, “Yapılan çalışmalar haftada 4-5 gün, günde 30 dakika fiziksel aktivite yapan kişilerin yapmayanlara oranla yüzde 20-30 civarında daha sağlıklı bir yaşam sürdüğünü kanıtlıyor. Egzersiz bir kültürdür ve yaşa göre bireysel planlama gerektirir. Daha sağlıklı bir toplum için daha sağlıklı bireyler yetiştirmek büyük önem taşır. İnsanların belli yaş aralıklarında belli özellikleri gelişime daha açık olur. Eğer çocuğunuzu bir spor branşına yönlendirmek istiyorsanız, fiziksel özellikleri ve yetenekleri doğrultusunda hareket etmek faydalı olacaktır. Ülkemizde de branşa özgü yetenek seçimine dair çok önemli çalışmalar köklü üniversitelerin oluşturduğu uzmanlar eşliğinde uygulanmakta, doğru bireyin, doğru branşa yönlendirilmesi sağlanmaktadır. Yetenekli olduğu branşa yönlendirilen çocuk, hem daha çok keyif alacak hem de daha kolay ve hızlı ilerleme kaydedecektir. Bu noktada en önemli seçim, eğitimli antrenör ve doğru branş seçimidir. Doğru branşa yönlendirilen çocuk işinde uzman antrenörün hazırladığı programla doğru bir çalışmanın içinde olacak, fiziksel olarak daha sağlıklı ve fit, ruhsal olarak daha enerjik ve sosyal, psikolojik olarak daha dışa dönük ve mutlu olacaktır” dedi.

Yaş gruplarına uygun egzersizler

YÜSEM Pilates Eğitmeni ve Egzersiz Uzmanı Songül Karaarslan Filiz, yaş gruplarına uygun spor branşları hakkında şu bilgileri verdi:

1-2 yaş

“1-2 yaş arası çocuklarda yürümeye geçiş dönemi dikkate alınarak denge ve motor sinirlerini aktive edecek etkinlikler yapılması uygun olur. Özellikle farklı zeminlerde çıplak ayakla yapılan yürüme çalışmaları, ayakaltındaki denge reseptörlerinin uyarılmasını sağlayarak yürümeye geçiş evresini destekler. Uygun boyutlarda materyaller kullanılarak hazırlanacak aktiviteler motor sinirlerin gelişimine destek olur.”

3-4 yaş

“3-4 yaş arası çocuklar gün içinde, farklı şiddetlerde ortalama 180 dakika aktif olmalı. İç ve dış ortamlarda, farklı zeminlerde hareket ve koordinasyon becerilerini ve dengelerini geliştiren egzersizler ve enerji harcamalarını sağlayacak oyun aktiviteleri yapılmalı.”

5-11 yaş

“5-11 yaş arasındaki bireyler her gün ortalama 90 dakika hareketli olmalı. Haftada en az 3 gün orta şiddetten yüksek şiddete doğru giden ip atlama, çizgi oyunları, tutma ve yuvarlama gibi hareketler içeren aktiviteler, buz pateni, cimnastik, kayak, atletizm, futbol, yüzme, dans, masa tenisi, bisiklet gibi antrenmanlar yapılmalı.”

12-18 yaş

“12-18 yaş arası ergenlik dönemindeki bireyler günde 60 dakika aktif olmalı. Haftada en az 3 gün yüksek şiddette, kas ve kemikleri güçlendiren, kuvvet-direnç içeren halk oyunları, tempolu koşu, basketbol, futbol, voleybol, hentbol, tenis ve tempolu dans gibi egzersizler yapmalı. Ergenlik döneminde dikkat edilmesi gereken en önemli nokta ise yoğun ağırlık içeren çalışmalardan uzak durulması. Boy uzamasının en hızlı olduğu dönemde ekleme uygulanacak basınç boyun uzamamasına ve eklem rahatsızlıklarına sebep olabilir. Yine bu dönemde oluşma olasılığı yüksek olan duruş bozukluklarını engellemek için yüzme, yoga, dans ve pilates gibi doğru duruşu destekleyen egzersizlerin yapılması da uygun olur.”

Su tüketimine dikkat

Bütün bunların yanında yaş ve cinsiyet fark etmemeksizin en önemli konulardan birisinin su tüketmek olduğuna dikkat çeken Filiz, “Yeterli miktarda tüketilen su yağ yakımını, toksinlerin vücuttan atılmasını hızlandırır. Dünya Sağlık Örgütü, bireylerin günlük tüketmesi gereken su miktarını hesaplamak için 20 kilogram beden ağırlığı başına 1 litre su öneriyor” bilgisini verdi.

