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Çocuklar için tasarlanan Kids Zone açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2019 14:48 | Son Güncelleme

Akmerkez, çocuklar için özel olarak tasarladığı yeni alan Kids Zone’u minik misafirlerine sundu.

Çocuklar için tasarlanan Kids Zone açıldı

Akmerkez, çocuklar için özel olarak tasarladığı yeni alan Kids Zone’u minik misafirlerine sundu. Kendileri için bir yaşam alanı olacak Kids Zone’da çocuklar, birbirinden eğlenceli oyunlar oynayacak, dev ağacın altında kitap okuyarak hayalgücünü geliştirecek ve rengarenk bir dünyayı keşfe çıkacak. Kids Zone’da 3 hafta boyunca açılışa özel birbirinden eğlenceli ve eğitici aktiviteler yer alacak.

Çocukların, onlara özel olarak oluşturulmuş bir alanda dinlenme imkanı bulabileceği, kendilerini özgür ve rahat hissedeceği, diledikleri gibi oyun oynayabileceği bir platform olan Kids Zone Akmerkez’de açıldı. 4-9 yaş grubu ziyaretçileri için özel olarak tasarlanan ve bugün açılan Kids Zone’da çocuklar, keyifli bir şekilde zaman geçirecek, birçok aktiviteyi aynı anda yapacak ve düzenlenecek özel etkinliklerde arkadaşlarıyla bir araya gelecek.
Kids Zone, tanıtım kapsamında 3 hafta boyunca her Cumartesi birbirinden eğlenceli aktivitelere de ev sahipliği yapacak.

Yapılan bilgilendirmede Kids Zone’un programı şöyle;
13 Nisan Cumartesi/Oddbods karakterleri Neşeli Notalar
En sevilen Oddbods karakterleri Neşeli Notalar, çocuklarla Ritim Atölyesi’nde buluşacak. Çocuklar önce kendi müzik aletlerini atölyede tasarlayacak, ardından eğitmenleri ile ritim atölyesinde müziğin temel öğretilerini keşfedecek.
20 Nisan Cumartesi/Super Foods ile Sağlıklı Eğlence
Çocuklara sağlıklı beslenmeyi eğlence ile aşılayan SuperFoods, diğer adıyla süper sebze atölyesi, miniklere süper çatal pelerinleri vaat ediyor. Sağlıklı beslenmenin eğlenceli kahramanları Süper Brokoli ve Süper Havuç da
çocuklarla buluşup sağlıklı şarkılar söyleyecek.
27 Nisan Cumartesi/Süper Patates ve Kaçak Bezelye’nin Eğlenceli Macerası
‘Süper Patates ve Kaçak Bezelye’ kitabının sevilen kahramanlarından uyarlanan kukla tiyatrosu Kids Zone’da sahnelenecek. Çocukların da tiyatronun bir parçası olduğu interaktif oyun; eğlendirirken öğretecek.

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