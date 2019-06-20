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Çocuklar için Yaşam Becerileri Festivali gerçekleştirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2019 14:12 | Son Güncelleme

Eyüpsultan Belediyesi ve İstanbul Üniversitesi paydaşlığında “Yaşam Becerileri Yaza Merhaba Festivali” gerçekleştirildi.Eyüpsultan Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, 19-20 Haziran tarihleri arasında Feriye Sarayı’nda düzenlenen festivale; bağlama, gitar, ney, filografi, resim, minyatür, karikatür, drama, eğitsel oyunlar, astronomi, robotik kodlama olmak üzere 11 farklı atölye çalışması ile katıldı.

Çocuklar için Yaşam Becerileri Festivali gerçekleştirildi

Eyüpsultan Belediyesi ve İstanbul Üniversitesi paydaşlığında “Yaşam Becerileri Yaza Merhaba Festivali” gerçekleştirildi.

Eyüpsultan Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, 19-20 Haziran tarihleri arasında Feriye Sarayı’nda düzenlenen festivale; bağlama, gitar, ney, filografi, resim, minyatür, karikatür, drama, eğitsel oyunlar, astronomi, robotik kodlama olmak üzere 11 farklı atölye çalışması ile katıldı. Prof. Dr. İrfan Erdoğan, Dr. Özgür Polat ve Yonca Evcimik gibi isimlerin konuşmacı olarak katıldığı festivalde, çocuklara, bilgi ile yaşam arasındaki köprünün oyunla kurulması becerisinin kazandırılması amaçlandı. Çocuklara; doğal çimler üzerinde oyunlar oynayarak yaşamı keşfetme, atölyelerde tasarımlarla becerilerini geliştirme imkanı sunulan festivalde, ilham verici tiyatro oyunları izlendi, resim sergileri açıldı. Festivale, öğrenciler ve veliler yoğun ilgi gösterdi.

Çocuklar için Yaşam Becerileri Festivali gerçekleştirildi

Çocuklar için Yaşam Becerileri Festivali gerçekleştirildi

Çocuklar için Yaşam Becerileri Festivali gerçekleştirildi

Çocuklar için Yaşam Becerileri Festivali gerçekleştirildi

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