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Çocuklar ilk kez ipek böceği ve koza ile tanıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2019 15:25 | Son Güncelleme

Bilecik Belediyesi tarafından "Yaşatmaya Devam Ediyoruz" projesi kapsamında Yaşayan Şehir Müzesi’ne gelen çocuklar ilk kez ipek böceği ve koza ile tanıştı.Yaşayan Şehir Müzesi bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte ipeğin kozadan çıkışını gören öğrenciler, merak ettikleri sorulara da cevap buldu."Bilecik Belediyesi olarak amacımız çocuklarımızın eğitimine katkı sunmaktır’’Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesi ve Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi Koordinatörü Arkeolog Mesut Ünver, gerçekleştirilen aktivite hakkında şunları kaydetti:"Bilecik Belediyesinin katkıları ve Kozabirlik’in işbirliğinde bugün kozadan ipek çekimi etkinliği yaptık.

Bilecik Belediyesi tarafından "Yaşatmaya Devam Ediyoruz" projesi kapsamında Yaşayan Şehir Müzesi’ne gelen çocuklar ilk kez ipek böceği ve koza ile tanıştı.
Yaşayan Şehir Müzesi bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte ipeğin kozadan çıkışını gören öğrenciler, merak ettikleri sorulara da cevap buldu.

"Bilecik Belediyesi olarak amacımız çocuklarımızın eğitimine katkı sunmaktır’’
Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesi ve Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi Koordinatörü Arkeolog Mesut Ünver, gerçekleştirilen aktivite hakkında şunları kaydetti:
"Bilecik Belediyesinin katkıları ve Kozabirlik’in işbirliğinde bugün kozadan ipek çekimi etkinliği yaptık. Daha önceki etkinliklerimizde çocuklara, böceğin dutla buluşması ve beslenmesini daha sonra kozaya nasıl geçtiğini ve en son kelebek oluşlarını göstermiş ve anlatmıştık. Şimdi artık gerçekten ipeğin kozadan nasıl çıktığını ve ipeğin nerelerde kullanıldığını gösterdik. Onlara bu anlatımı yaptıktan sonra onlara bir koza hediye ederek, onları en güzel şekilde uğurluyoruz. Milli Eğitim Müdürlüğünün de katkıları ile bu şehrimizdeki bütün okuldaki çocuklarımızla buluşturacağız. Bunu da yaparken Belediye Başkanımız Semih Şahin’in katkılarının çok olduğunu ve teşekkürlerimizi iletiyorum."

"Bilecik’teki bütün çocukları ipek böceği ve koza ile tanıştıracağız"
Düzenleyecekleri etkinlikler ile Bilecik’teki bütün çocukları ipek böceği ve koza ile tanıştıracaklarını kaydeden Ünver, "Çocukların mutlu olduğunu gördük. Onların sorularını cevaplandırdık ve zaten programı yaparken bir sloganımız vardı. ’Her çocuğa bir koza’ demiştik. Her çocuk bir koza gibi ve daha çok değerlidir. Onlar, bizim için küçük kozalar ve işlenip ipeğe dönüşecekler. Biz de bu etkinlik ile onların eğitimine küçük de olsa bir katkı sunmak istedik" dedi.
Belediye Başkan Vekili Semih Tuzak ve Başkan Yardımcısı Özgür Algın, öğretmen ve öğrencilere koza çiçeği ve koza hediye ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.
Etkinliğe, Belediye Başkan Vekili Semih Tuzak, Başkan Yardımcısı Özgür Algın, Kozabirlik mühendisleri, öğretmenler ve 200’ü aşkın öğrenci katıldı.

Çocuklar ilk kez ipek böceği ve koza ile tanıştı

Çocuklar ilk kez ipek böceği ve koza ile tanıştı

Çocuklar ilk kez ipek böceği ve koza ile tanıştı

Çocuklar ilk kez ipek böceği ve koza ile tanıştı

Çocuklar ilk kez ipek böceği ve koza ile tanıştı

Çocuklar ilk kez ipek böceği ve koza ile tanıştı

Çocuklar ilk kez ipek böceği ve koza ile tanıştı

Çocuklar ilk kez ipek böceği ve koza ile tanıştı

Çocuklar ilk kez ipek böceği ve koza ile tanıştı

Çocuklar ilk kez ipek böceği ve koza ile tanıştı

Çocuklar ilk kez ipek böceği ve koza ile tanıştı

Çocuklar ilk kez ipek böceği ve koza ile tanıştı

Çocuklar ilk kez ipek böceği ve koza ile tanıştı

Çocuklar ilk kez ipek böceği ve koza ile tanıştı

Çocuklar ilk kez ipek böceği ve koza ile tanıştı
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