Çocuklar Kabe'nin neşesi oldu

MEKKE (AA) - ORHAN TOPAL - Hacı olmak için dünyanın dört bir yanından Mekke'ye akın eden milyonlarca Müslüman'ın günün her saati doldurduğu Kabe-i Muazzama'da bazı hacı adaylarına eşlik eden çocukları, tavaf yapanların ilgi odağı oluyor.

Renk, dil, ırk ayrımı olmadan genci yaşlısı milyonlarca hacı adayı, Kurban Bayramı arifesindeki Arafat vakfesi öncesi Kabe-i Muazzama'da tavaf yapmak için birbirleriyle yarışıyor.

Mescid-i Haram içerisindeki tavaf alanlarında bazı günler 40 dereceyi aşan sıcaklıklara rağmen yoğunluk 24 saat sürüyor. Bu yoğunluğa karşın bazı hacı adayları, beraberlerinde kutsal topraklara getirdikleri çocuklarını yanlarından ayırmıyor.

Bazıları "kundakta" sayılabilecek kadar minik bebeklerin dahi babalarının göğsünde uyuyarak tavafa katıldığı Kabe'de çocuklarla karşılaşmak, hacı adaylarına tebessüm ettiriyor.

Tavafı omuzlarda tamamlayan, tavaf alanlarında koşuşturan minikler, adeta Kabe'nin neşesi oluyor. Kimisi çocuk arabalarında uyuyan kimi haylazlık yaparak anne babasını peşinden koşturan kimi ise tamamladığı tavafın ardından zemzemini içen çocuklar, ortaya güzel görüntüler çıkarıyor.