Çocuklar kahvede kitap okudu

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'da, çocukların birbiriyle dayanışmalarını ve yetişkinlere örnek olmalarını sağlamak amacıyla 'Okey Taşları Sussun' projesi kapsamında kahvede 1 saat kitap okuma etkinliği düzenlendi. Muğla Büyükşehir Belediyesi personelleri Dilek Ekici ve Murat Doğan ile Yatağan Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi'nde görevli edebiyat öğretmeni İbrahim Kucuş, toplumdaki tüm kesimlere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için bir proje hazırladı. Çocukları toplum ile kaynaştırmak, kötü alışkanlıklardan uzak tutmak ve yetişkinlere örnek olmalarını sağlamak için 'Okey Taşları Sussun' projesi hayata geçirildi. Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'nin Müştakbey Mahallesi'ndeki bir kahvede 1 saat kitap okuma etkinliği düzenledi. Velilerin de destek verdiği etkinlikte, kahvedeki müşterilerin çocuklara saygı göstererek oyun oynamaması ise takdir topladı. Proje hakkında bilgi veren Dilek Ekici, "Evlatlarımızın iyi niyetli ve sevgi dolu bakışlarını görüyoruz. İçlerinde hiçbir kötülük olmuyor. Yetişkinler olarak onları nefrete itmememiz gerekiyor. Hayatın hemen hemen her yerinde şiddete rastlıyoruz. Çocuklarımız da bunlardan etkileniyor. Onların sevgi dili oluşturmasını istiyoruz. Etkinliklerimizi haftada bir gün düzenleyeceğiz. Kahve işletmecileri, mahalle muhtarları ile velilerimize bize verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum. Projemizin çığ gibi büyüyeceğini düşünüyorum" dedi. Yatağan Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi'nde görevli edebiyat öğretmeni İbrahim Kucuş ise, "Yaz tatilinde çocuklarımızın gezmesi, oyunlar oynaması ve tatil yapması çok önemli. Bunları yaparlarken de kitap okumayı unutmamaları gerekiyor. Bu çalışmayla çocuklarımızın cep telefonlarından, tabletlerden ve sanal dünyadan uzaklaşmalarını sağlamak için kitap okuma etkinliği düzenledik" diye konuştu. Müştakbey Mahallesi Muhtarı Mehmet Öz de "Gönüllü arkadaşlar mahallemizdeki kahvedeki kitap okuma önerisini sunduklarında mutluluk duyduk. Etkinliğin duyurusunu kapı kapı dolaşarak yaptım" dedi.

