Çocuklar kamyonetin el frenini indirdi, kazalar art arda geldi... O anlar kamerada

GAZİANTEP (DHA) - Gaziantep'te biri 4, diğeri 3 yaşındaki çocuk, kapısı açık olan kamyonete bindi. Çocuklardan biri el frenini indirince kamyonet hareket etti. Önündeki bir başka kamyonete çarpan kamyonet, yolun karşısında bulunan evin duvarına çarparak durabildi. Yaşanan panik anları ise güvenlik kamerasınca kaydedildi.



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