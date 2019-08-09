Çocuklar kaplumbağayı yanmaktan kurtardı

Konya’da, boş arazide çıkan yangında alevlerin arasında kalan kaplumbağayı tamamen yanmaktan kurtaran çocuklar, kaplumbağayı tedavisi için milli parklar görevlilerine teslim etti.

Konya’nın Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesinde boş bir arazide çıkan yangında ayağından ve çeşitli yerlerinden yaralandığı belirtilen kaplumbağa, çocuklar tarafından bulundu. Edinilen bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü ekipleri, bu ihbar üzerine belirtilen adrese gitti. Çocuklar, arazi yangınında ayakları ile çeşitli yerlerinden yandığını gördükleri kaplumbağayı canlı olduğunu fark etmeleri üzerine alandan çıkararak adrese gelen görevlilere teslim etti. Kaplumbağayı, çocukların elinden alan milli parklar ekipleri, tedavisinin yapılması amacıyla Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliğine teslim etti.

Kaplumbağanın, tedavisinin yapılmasının ardından yeniden doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi.



