Çocuklar kardan ev yaptı

Ağrı'da çocuklar, kar yağışını eğlenceye çevirdi. Evlerinin bahçesinde kardan ev yapan çocuklar hem oynadı hem de eğlendi.
Ağrı'nın merkez Gazi Mahallesi'nde yaşayan bir grup çocuk, hafta sonu tatilini kardan ev yaparak geçirdi. Kar yağışıyla birlikte hava sıcaklığının artmasını da fırsat bilen çocuklar soluğu apartmanlarının bahçesinde aldı. Bahçede biriken karlardan kendilerine ev yapan çocuklar, beyaz çilenin kendilerinin en büyük eğlencesi olduğunu bildirdi. Yeni yağan karla birlikte hava sıcaklığında da hissedilir yükselme olduğunu söyleyen çocuklar, hafta sonu tatilini eğlenerek değerlendirdiklerini söyledi.
Meteoroloji uyardı! Bu gece başlıyor
Salgında bilanço ağırlaşıyor! 105 ölü
Jandarmayı harekete geçiren olay! Suçüstü yakalandılar
Maduro, ABD'ye böyle meydan okudu!
İYİ Parti'de deprem! Topluca istifa ettiler
Erdoğan o ürünleri tanıttı! Ücretsiz dağıtılacak
D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...
Baba ile oğlunun ağlatan kavuşması
Okuyucu Yorumları 0 yorum