HABER

Çocuklar kardan ev yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.02.2019 10:19 | Son Güncelleme

Ağrı'da çocuklar, kar yağışını eğlenceye çevirdi.

Ağrı'da çocuklar, kar yağışını eğlenceye çevirdi. Evlerinin bahçesinde kardan ev yapan çocuklar hem oynadı hem de eğlendi.
Ağrı'nın merkez Gazi Mahallesi'nde yaşayan bir grup çocuk, hafta sonu tatilini kardan ev yaparak geçirdi. Kar yağışıyla birlikte hava sıcaklığının artmasını da fırsat bilen çocuklar soluğu apartmanlarının bahçesinde aldı. Bahçede biriken karlardan kendilerine ev yapan çocuklar, beyaz çilenin kendilerinin en büyük eğlencesi olduğunu bildirdi. Yeni yağan karla birlikte hava sıcaklığında da hissedilir yükselme olduğunu söyleyen çocuklar, hafta sonu tatilini eğlenerek değerlendirdiklerini söyledi.

PARTNERMilyonlarca hayranı şokta! Rihanna'nın poposu estetikli çıktıMilyonlarca hayranı şokta! Rihanna'nın poposu estetikli çıktı
Açtığı sergi ile 6 kişinin sigarayı bırakmasına vesile olduAçtığı sergi ile 6 kişinin sigarayı bırakmasına vesile oldu
Tarihi medresede taş sergisiTarihi medresede taş sergisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Maduro, ABD'ye böyle meydan okudu!

Maduro, ABD'ye böyle meydan okudu!

Erdoğan o ürünleri tanıttı! Ücretsiz dağıtılacak

Erdoğan o ürünleri tanıttı! Ücretsiz dağıtılacak

Çukur'da dengeleri değiştirecek iki yeni transfer!

Çukur'da dengeleri değiştirecek iki yeni transfer!

Meteoroloji uyardı! Bu gece başlıyor

Meteoroloji uyardı! Bu gece başlıyor

Galatasaraylı Diagne'ye flaş tepki

Galatasaraylı Diagne'ye flaş tepki

Antalya'da ilginç olay! Gören telefonuna sarıldı

Antalya'da ilginç olay! Gören telefonuna sarıldı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Kartal'da hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi

Kartal'da hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Yıllardır Adana'da Suriyeli gibi yaşıyormuş! Yakalandı

Yıllardır Adana'da Suriyeli gibi yaşıyormuş! Yakalandı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yargıtay Başkanlığı seçim sonucu belli oldu

Yargıtay Başkanlığı seçim sonucu belli oldu

Günlük burç yorumları 11 Şubat Pazartesi (Şubat ayı burç yorumları)

Bugün burcunuz sizin için ne diyor?

Jandarmadan terör örgütü PKK'nın kış üslenmesine ağır darbe

Jandarmadan terör örgütü PKK'nın kış üslenmesine ağır darbe

Rusya'dan Türkiye'ye kritik ziyaret! Bugün geliyor

Rusya'dan Türkiye'ye kritik ziyaret! Bugün geliyor

İşçileri taşıyan minibüs, otomobille çarpıştı! Yaralılar var

İşçileri taşıyan minibüs, otomobille çarpıştı! Yaralılar var

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (Dikkat! Bu gece başlıyor)

Meteoroloji uyardı! Bu gece başlıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.