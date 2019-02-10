Çocuklar karın keyfini doyasıya çıkardılar

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde günlerdir devam eden soğuk hava ve yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken bugün akşam saatlerinde sıcaklığın arttığı ilçede, sıcaklığı gören çocuklar gece boyunca karın keyfini çıkarttı.
İlçenin İpeyolu yolu üzerinde Üç Evler Mahallesinde bulunan çocuklar akşam saatlerin dışarıdaki sıcaklığı bahane ederek evlerinin önünde kar keyfini çıkarttılar.
Karın keyfini çıkartan çocuklar günlerdir havanın soğuk olmasından dolayı dışarı çıkamadıklarını belirtirken akşam saatlerinde havanın sıcak olmasıyla beraber dışarı çıkarak evlerinin önünde biriken karların üzerinde keyif dakikalar geçirdiler. Birlikte kar topu ve saklambaç gibi oyunlar oynayan çocuklar karın keyfini çıkarttılar.
Gece dışarıda karın keyfini çıkartan Furkan Aksu ise; "Yüksekova’da aylardır hava soğuk olduğu için, dışarıya çıkamıyorduk arkadaşlarla. Bu akşam hava sıcak olduğu için karın keyfini çıkarıyoruz. Arkadaşları toplayıp dışarı çıkıyoruz ve oynamaya çalışıyoruz, aylardır oynayamadığımız oyunları bu gece oynadık" Dedi
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