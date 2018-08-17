HABER

Çocuklar kırmızı düdükle hatalı sürücüleri uyaracak

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2018 17:56 | Son Güncelleme

DENİZLİ İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, polis ekiplerinin denetim noktasını ziyaret etti.

DENİZLİ İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, polis ekiplerinin denetim noktasını ziyaret etti. Trafikte duyarlılık oluşturulması için İçişleri Bakanlığı'nca hazırlanan proje kapsamında Demir, denetimde durdurulan araçlardaki çocuklara kırmızı düdük, tişört ve şapka hediye etti.
İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, Denizli- Afyonkarahisar Karayolu Akkale Mahallesi'ndeki polis denetim noktasını ziyaret etti. İçişleri Bakanlığı'nın çocuklara yönelik 'Bu bayram ben de trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük' projesi kapsamında, denetimde durdurulan araçların içindeki çocuklara, kırmızı düdük, tişört ve şapka dağıttı. Denetim sırasında bazı sürücüler, ehliyetleri ve ruhsatlarını polislere uzatırken; polislerin sadece çocuklara yönelmesi ve projeyi anlatıp, hediyelerini vermesi üzerine kısa bir şaşkınlık yaşadı. Sürücüler, projeyi beğendiklerini söyledi.
Emniyet Müdürü Demir, Kurban Bayramı nedeniyle trafikte yoğunluk yaşanacağını belirterek, Huzurlu ve güvenli sürüşün alt yapısını oluşturmak, vatandaşta bir algı oluşturabilmek maksadıyla proje, Emniyet Genel Müdürlüğümüz tarafından uygulamaya geçirildi. Çocuklara kırmızı düdük dağıtarak sürücülerin yaptıkları hatalara düdük çalmasını istedik. Bu, sürücülerin emniyet kemeri ile araç kullanma, ön ve arka koltuklarda emniyet kemerini takmayı sürekli hale getirme, ayrıca cep telefonu kullanmadan araç kullanılmasını toplumun genelinde alışkanlık haline getirmek için yapılan bir proje dedi.

PARTNERÜnlü yıldızın mayosu bir anda kayınca...Ünlü yıldızın mayosu bir anda kayınca...
İstanbul trafiğinde son durum havadan fotoğraflandıİstanbul trafiğinde son durum havadan fotoğraflandı
Bandırma'da bayram tatili yoğunluğu başladıBandırma'da bayram tatili yoğunluğu başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çin'den Türkiye'ye destek açıklaması

Çin'den Türkiye'ye destek açıklaması

Serenay Aktaş'ın son hali herkesi şaşırttı!

Serenay Aktaş'ın son hali herkesi şaşırttı!

Erzincan'da müftülüğün düzenlediği toplantıda silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Erzincan'da müftülüğün düzenlediği toplantıda silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Adıyaman'da 4 askerin şehit olması olayında son dakika gelişme! Belediye Başkanı Yuka görevden uzaklaştırıldı

Adıyaman'da 4 askerin şehit olması olayında son dakika gelişme! Belediye Başkanı Yuka görevden uzaklaştırıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan 16 maddelik yeni destek paketi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan 16 maddelik yeni destek paketi

Sular durulmuyor! ABD Başkanı Trump'tan flaş Türkiye açıklaması!

Sular durulmuyor! ABD Başkanı Trump'tan flaş Türkiye açıklaması!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
TSK duyurdu: Metina ve Kandil'e hava harekatı

TSK duyurdu: Metina ve Kandil'e hava harekatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın üçüncü çocuğu dünyaya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın üçüncü çocuğu dünyaya geldi

Kurban Bayramı tatili için yola çıkacaklar dikkat! İşte İstanbul'da trafik durumu

Kurban Bayramı tatili için yola çıkacaklar dikkat! İşte İstanbul'da trafik durumu

16 yaşındaki Gizem intihar etti

16 yaşındaki Gizem intihar etti

PKK'nın finans kaynağına ağır darbe

PKK'nın finans kaynağına ağır darbe

ABD'li rahip Brunson cephesinden mahkeme kararına ilk yorum

ABD'li rahip Brunson cephesinden mahkeme kararına ilk yorum

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.