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Çocuklar kitaplarla ilgili dilek tuttu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2018 18:29 | Son Güncelleme

"37. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı"nın 4. salonunda Çocuk ve Gençlik Yayınları Derneği'nce açılan stantta çocuklar kitaplarla ilgili hayallerini yazarak, dilek tuttu

İSTANBUL (AA) - TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğiyle düzenlenen, Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Ortağı olduğu bugün sona eriyor.

Bu yıl "Hayatı Edebiyatla Kuşatmak" ana temasıyla TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi - Büyükçekmece'de gerçekleştirilen fuarın 4. salonunda Çocuk ve Gençlik Yayınları Derneği'nce açılan stantta çocuklar kitaplarla ilgili hayallerini yazarak, dilek tuttu.

Derneğin yönetim kuruldan aynı zamanda yazar Esra Alkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni yönetim kurulu olarak farklı bir şey yapmak istediklerini ve TÜYAP'a katılarak bir dilek projesi gerçekleştirdiklerini söyledi.

Alkan, proje için bir maymun figüründe dilek kutusu hazırladıklarını anlatarak, "Çocuklar, büyükler, anneler, babalar, öğretmenler dileklerinde bizden nasıl kitaplar yazmamızı, nasıl bir kitap okumak isterler, kitapları nasıl hayal ediyorlar, kitap dünyasında neler görmek istiyorlar bunları yazıyorlar ve inanır mısınız günde 2 kez kutuyu boşaltıyoruz." diye konuştu.

Fuar sonrası derneğin yönetim kurulu olarak dilekleri değerlendirmeye alacaklarını kaydeden Alkan, dileklerin içerisinden çıkan özgün fikirleri yazarlarla paylaşacaklarını belirtti.

Alkan, aynı zamanda yine dernek bünyesinde özellikle devlet okullarındaki sınıf kitaplıklarının zenginleştirilmesi amacıyla geliştirdikleri "Sınıfımda Kitaplık" adlı projenin tanıtımını yaptıklarına işaret ederek, şunları anlattı:

"Çok kolay gerçekleştirilebilen bir proje. Çocuklara 'bizim elçimiz olun, gidin okullarınızda öğretmenlerinizle hatta evlerinizde bir kitaplık oluşturabilirsiniz' dedik. Mesela çok beğendiğiniz bir kitabı okuduktan sonra sevdiğiniz bir arkadaşınıza armağan ediyorsunuz. Ederken de neden kitabı sevdiğinizi, neden armağan ettiğini küçük notlar halinde yazıyorsunuz. Düşünsenize böyle böyle ileride büyük bir arşiv oluşturulabiliyor."

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