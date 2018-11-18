Çocuklar kitaplarla ilgili dilek tuttu

İSTANBUL (AA) - TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğiyle düzenlenen, Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Ortağı olduğu bugün sona eriyor.

Bu yıl "Hayatı Edebiyatla Kuşatmak" ana temasıyla TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi - Büyükçekmece'de gerçekleştirilen fuarın 4. salonunda Çocuk ve Gençlik Yayınları Derneği'nce açılan stantta çocuklar kitaplarla ilgili hayallerini yazarak, dilek tuttu.

Derneğin yönetim kuruldan aynı zamanda yazar Esra Alkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni yönetim kurulu olarak farklı bir şey yapmak istediklerini ve TÜYAP'a katılarak bir dilek projesi gerçekleştirdiklerini söyledi.

Alkan, proje için bir maymun figüründe dilek kutusu hazırladıklarını anlatarak, "Çocuklar, büyükler, anneler, babalar, öğretmenler dileklerinde bizden nasıl kitaplar yazmamızı, nasıl bir kitap okumak isterler, kitapları nasıl hayal ediyorlar, kitap dünyasında neler görmek istiyorlar bunları yazıyorlar ve inanır mısınız günde 2 kez kutuyu boşaltıyoruz." diye konuştu.