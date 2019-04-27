Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti

Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti

Çocukların mutlu olmasının kendileri için önemli olduğunu ve bundan sonra bu tür sosyal etkinliklerin devam edeceğini ifade eden Tatlı, şöyle konuştu:

Türk Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı, AA muhabirine, festivalin güzel geçtiğini ve çocukların çok mutlu olduklarını söyledi.

- "Çocuklarla beraber çok güzel bir gün geçirdik"

Vali Lütfi Yiğenoğlu Stadyumu'nda düzenlenen etkinlikte yaklaşık 500 çocuk, gönüllerince eğlendi. Türk Kızılay gönüllülerinin yüzlerini boyadığı çocuklar, havanın güzel olmasının tadını çıkardı. Gönüllü abla ve ağabeyleriyle halat çekme, ip atlama, topaç çevirme ve çuval yarışmalarına katılan çocuklar, eğlenceli bir gün geçirdi. Oldukça renkli görüntülerin ortaya çıktığı etkinlikte aileler de çocuklarına eşlik ederek eğlendi. Aileleriyle müzikler eşliğinde halay çekerek coşku dolu anlar yaşayan çocuklar, bahara eğlenerek "Merhaba" dedi.

"Kızılay olarak insani yardımlar dışında sosyal projeler noktasında çocuklara önem veriyoruz. Kızılay Ağrı Şubesi olarak gönüllülerimizle 'Çocukları nasıl eğlendiririz, bu projenin neresinde oluruz?' dedik. Sonrasında çocuklarla beraber çok güzel bir gün geçirdik. Çocuklar ip atlama, sandalye kapma, voleybol, futbol ve halay çekme oyunlarını oynadı. Çocukların yüzleri boyandı. Keyifleri zaten yüzleri ve gözlerinden okunuyor."

Festivale katılan öğrencilerden Fatma Pugar, Kızılay'a teşekkür ederek "Hava çok güzel, burada çok eğleniyoruz. Köylerden ve ilçelerden arkadaşlarımız da geldi. Kızılay'daki ablalar yüzümüzü boyadı. Açıkçası çok eğlendik." dedi.

