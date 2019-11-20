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Çocuklar korku dolu anları anlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2019 17:10 | Son Güncelleme

Mersin’de Eylül ayında evlerinin balkonunda, çocuklarının gözü önünde eşinin boğazına bıçak dayayarak 6 saat rehin alan Ali A., ikinci kez hakim karşısına çıktı.

Çocuklar korku dolu anları anlattı

Mersin’de Eylül ayında evlerinin balkonunda, çocuklarının gözü önünde eşinin boğazına bıçak dayayarak 6 saat rehin alan Ali A., ikinci kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada dinlenen çocuklar, olay günü yaşanan olayları tek tek anlatırken, "Bıçağı annemin boğazına dayamıştı. Bu arada anneme vurmaya devam ediyordu" dedi.
Mersin 20. Asliye Ceza Mahkemesindeki davanın ikinci duruşmasına tutuklu sanık Ali A., eşi Nurcan A. ile çocukları, tanıklar ve taraf avukatları katıldı. Bu duruşmada çocuklar psikolog eşliğinde farklı bir yerden SEGBİS ile bağlanarak, olay anlarını anlattı. Çocuklardan 11 yaşındaki M.C.A., anne annelerinden gelirken babası ile annesinin tartışmaya başladığını belirterek, "Eve geldikten sonrada annem ile babam kavga etmeye devam etti. Ondan sonra biz kardeşimizle yattık. Daha sonra elektrikli süpürgeden dolayı yine kavga çıktı. Babam annemi silahla tehdit etti. Ardından bir süre sonra silahları babam gönderdi. Sonra bizi dışarı çıkarmaya çalıştı ancak ben çıkmadım. Kardeşimi çıkardı dışarı. Bizi rehin aldı. Orada bıçağı annemin boğazına dayamıştı. Bu arada anneme vurmaya devam ediyordu. Uzun bir süre sonra babam beni de alarak arkadan kaçtı. Sonra karakola giderek polislere teslim oldu. Babamdan şikayetçiyim" dedi.

"Polis gelince eşimi rehin aldım"
Tutuklu yargılanan Ali. A. ise olay günü ilk olarak eşinin kendisine vurduğunu iddia ederek, "Ben daha sonra eşyaları yaktım. Ben o gün eşime zarar vermek istedim. Polis içeri biber gazı sıktığında ben çocuklarım ve eşim zarar görmesin diye ilk onların yüzünü sildim. Eşim o gün benimle çok dalga geçti ama ben onu dövmedim. Polis gelince eşimi rehin aldım. Bunun yanlış olduğunun farkındayım ve o yüzden özür dilerim. Tahliyemi talep ediyorum" şeklinde konuştu.
Eşi Nurcan A.’da oğlunun kendisini korumak için boynuna sarıldığını belirterek, "Kocam çocuklarımı dışarı çıkarmak istiyordu ama büyük oğlum beni korumak için çıkmadı. Şahıstan şikayetçiyim ve gerekli cezayı almasını istiyorum" diye konuştu.
Müşteki avukatları da artık kadın cinayetlerinin son bulmasını isteyerek, sanığın en ağır cezayı almasını istedi.
Sanık avukatı da müvekkilinin tahliye edilmesini talep etti.
Mahkemede ayrıca ilk gün zabıt tutan polisleri de dinledi.
Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devam etmesine karar vererek, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı 16 Aralık 2019 tarihine erteledi.

Çocuklar korku dolu anları anlattı

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