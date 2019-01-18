Çocuklar masal anlatmaya kütüphaneye gelecek

Çocukların burada haklarını öğreneceklerini belirten Karaman, çocukların birbirlerine masallar anlatarak çok sayıda kitap okuyacaklarını ifade etti.

Karaman, burada yaptığı konuşmada, çalışma ile çocuk haklarına yönelik bir farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi.

"Masal anlatma ve dinleme köşesi" Kırklareli Vali Yardımcısı Emre Öztürk, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Mehmet Karaman, İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş ile öğrenciler tarafından açılış kurdelesi kesildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde ülke genelinde çocuklara haklarını anlatmak, savunmak, özellikle özel günlerde faaliyetler düzenleyerek çocukların da bir şeyler yapabileceğini, seslerini duyurabileceğini göstermek amacıyla İl Halk Kütüphanesinde "Masal anlatma ve dinleme köşesi" hazırlandı.

Özellikle sömestir tatilinde öğrencilerin buradan en iyi şekilde yararlanmasını amaçladıklarını anlatan Karaman, "Halk kütüphanesinde oluşturduğumuz "masal anlatma ve dinleme köşesi" Türkiye'de ilk. Bu projenin tüm Türkiye'ye yayılmasını istiyoruz. Bu tür projelere emek veren herkese teşekkür ederim. Biz her zaman çocuklarımızın destekçisiyiz, çocuklarımızda boş vakitlerini her zaman değerlendirmeliler. Burada öğrencilerimiz kütüphaneyi severek, kütüphanesi havasını soluyacaklar." diye konuştu.

Vali Yardımcısı Öztürk ise tüm öğrencileri kütüphaneye davet etti.

Programda İl Müftüsü Demirtaş, Çocuk Hakları İl Çocuk Komitesi Yetişkin Temsilcisi Erdal Tekin de birer konuşma yaptı.

