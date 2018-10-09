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Çocuklar matematiği oyunla öğrenecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2018 04:18 | Son Güncelleme

TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programları kapsamında İstanbul Aydın Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen 'Haydi Bilimle Aydınlanalım' etkinliği bilim meraklısı yüzlerce çocuğu buluşturdu.

Çocuklar matematiği oyunla öğrenecek

İSTANBUL, (DHA)-TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programları kapsamında İstanbul Aydın Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen 'Haydi Bilimle Aydınlanalım' etkinliği bilim meraklısı yüzlerce çocuğu buluşturdu. Etkinlikte 'Sevdiren Matematik' projesinden bahseden Küçükçekmece Kaymakamı Harun Kaya, "Çocuklarımız matematiği oyunla öğrenecek. Bütün okullarımızda çocuklarımızın matematik zekasını geliştirecek bir çalışma olacak" dedi.

İstanbul Aydın Üniversitesi, 'Haydi Bilimle Aydınlanalım' adlı bilim şenliğine ev sahipliği yapıyor. TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programları kapsamında gerçekleştirilen etkinliğe İstanbul Valiliği, Küçükçekmece Belediyesi, Küçükçekmece Kaymakamlığı, Bakırköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bahçelievler Rehberlik ve Araştırma Merkezi destek verdi. İstanbul Aydın Üniversitesi Florya Halit Aydın Yerleşkesi’nde gerçekleştirilen şenliğin açılışına Küçükçekmece Kaymakamı Harun Kaya, Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, Bakırköy İlçe Emniyet Müdürü Cihat Dağdeviren, İAÜ Rektörü Prof. Dr. Yadigar İzmirli, İAÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hamide Ertepınar​, çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

"MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNDEN OLUŞAN KOMİTE HAZIRLADI"

Çocukların matematik dersini sevmediğini ve korktuğunu anlatan Küçükçekmece Kaymakamı Harun Kaya, matematik öğretmenlerinin yer aldığı bir komite tarafından geliştirilen "Sevdiren Matematik" projesini şu sözlerle anlattı:

"Matematik konusunda yetenekli çocuklar muhakeme konusunda yetenekli oluyor. Mantıklı düşünebilmenin yolu matematik bilmekten geçiyor. Bunun için bir proje yaptık. Çocuklarımıza matematiği sevdirecek (oyun gibi) projeler geliştirildi. Burada 82 oyun yer alıyor. Çocuklar, o küçük küçük oyuncaklarla matematiği öğrenecek. Proje, İstanbul Kalkınma Ajansı'ndan da kabul gördü. Hazırlık ve sözleşme aşaması şu anda devam ediyor. Gerçekleştiğinde anaokulu ve ilkokullarımızda çocuklarımızın matematik zekasını geliştirecek bir çalışma olacak."

"ÇAĞI BİLİMLE YAKALAMALIYIZ"

Eğitimde ezber döneminin bittiğini anlatan Prof. Dr. Hamide Ertepınar​, "Bilişim çağındayız. İlkokulda hatta okul öncesinde öğrencilerimiz artık kodlamayı öğreniyor. Biz her yıl kodlama haftasında öğrencilere bunu öğretiyoruz. Artık ezberci ve kalıp halinde öğrenme dönemi bitti. Çocukları düşünmeye zorlayan, düşündüren, bunu sevdiren ve öğreten bir sistemle karşı karşıyayız. Çağı yakalamak için öyle de olması gerekiyor" diye konuştu.

Proje yürütücüsü Dr. Öğr. Üy. Dilek Özalp, "Fizik, kimya, matematik, tıp, astronomi gibi çeşitli bilim alanlarında etkileşimli uygulamalar, atölyeler ve bilim insanlarının konuşmaları yer alacak. Öğrenciler kendi projeleri ile gelmiyorlar ama burada akademisyenlerin hazırladığı etkinlikler yapılacak. Öğrenciler, burada bizim onlara önerdiğimiz etkinliklere katılacak ve birebir uygulamalar yapacaklar" ifadelerini kullandı.

(FOTOĞRAF-GÖRÜNTÜ)

Çocuklar matematiği oyunla öğrenecekÇocuklar matematiği oyunla öğrenecekÇocuklar matematiği oyunla öğrenecekÇocuklar matematiği oyunla öğrenecek

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