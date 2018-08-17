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Çocuklar, Mesut Özil maskeleriyle yürüdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2018 23:01 | Son Güncelleme

ZONGULDAK Devrek ilçesinde düzenlenen 29.

Gürkay GÜNDOĞAN/DEVREK (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK Devrek ilçesinde düzenlenen 29. Devrek Baston ve Kültür Festivali başladı. Ailesi Devrekli olan ünlü futbolcuya destek amacıyla 'Mesut Özil'e sahip çıkıyoruz' teması ile düzenlenen festivalin kortej yürüyüşünde çocuklar, Mesut Özil fotoğrafından yapılan maskeleri yüzlerine takarak yürüdü.

İngiliz kulübü Arsenal'in Türk asıllı Alman futbolcusu Mesut Özil'e, Almanya Futbol Milli Takımı'nı bıraktığını açıklamasının ardından memleketi Devrek'ten destek sürüyor. Devrek Belediyesi, bugün başlayan ve Pazar günü sona erecek olan 29. Devrek Baston ve Kültür Festivali'nin ana temasını 'Mesut Özil'e sahip çıkıyoruz' olarak belirledi. Festivalin ilk gününde Karşıyaka Mahallesi'nden başlayarak Cumhuriyet Meydanı'nda sona eren korteje katılanlara, belediye tarafından Mesut Özil maskeleri dağıtıldı. Korteje katılan çocuklar, maskeleri yüzlerine takarak ırkçılığa tepki olarak 'Ben Mesut Özil'im' dövizleri taşıdı.

Korteje katılan Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, Ak Parti Zonguldak Milletvekilleri Polat Türkmen, Hamdi Uçar ve Ahmet Çolakoğlu, Genel Maden İşleri Sendikası Genel Başkanı Ahmet Demirci ve diğer protokol üyeleri ise ilçenin ünlü Devrek Baston'u ile birlikte yürüdü.

BAŞKAN SEMERCİ: HEMŞERİMİZE DESTEĞİMİZ SÜRECEK

Devrek Belediye Başkanı Mustafa Semerci, hemşerilerine destek olmak için daha önce 'Mesut Özil Caddesi' tabelasındaki Alman milli formalı fotoğrafı kaldırılarak yerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çektirdiği fotoğrafı astıklarını hatırlattı. Mesut Özil'in dünyaya kendini ispatlayan bir sporcu olduğunu kaydeden Başkan Semerci, şöyle dedi:

"1984 yılında kaybolmaya yüz tutan baston sanatımızın canlandırması için başlatılan festivalin 29'uncusunu yapıyoruz. Bu festivalimizde ayrıcalıklar var. Mesut Özil'imiz var. Mesut Özil'e bir caddeye ismini vermiştik. Festivalimizde de Mesut Özil'e destek veriyoruz. Maskeler yaptık. Bunu vatandaşlarımıza dağıttık. Çocuklarımız ve dileyen vatandaşlarımız bu maskeleri takarak festivalde yürüyecekler."

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