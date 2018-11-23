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"Çocuklar ne kadar iyi yetişirse geleceğimiz o kadar sağlam olur"

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2018 12:34 | Son Güncelleme

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç: "Bir ülkenin teminatı, geleceği çocuklarımız, yavrularımızdır. Bunlar ne kadar iyi yetişirse, ahlaklı, dürüst, düzgün olursa Türkiye'nin geleceği o kadar sağlam olur. Elbette ailelerin, çocukların sorumluluğu vardır ama öğretmenlerin çocuklara şekil vermesi bambaşka bir şeydir"

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "Bir ülkenin teminatı, geleceği çocuklarımız, yavrularımızdır. Bunlar ne kadar iyi yetişirse, ahlaklı, dürüst, düzgün olursa Türkiye'nin geleceği o kadar sağlam olur. Elbette ailelerin, çocukların sorumluluğu vardır ama öğretmenlerin çocuklara şekil vermesi bambaşka bir şeydir." dedi.

Malkoç, Kamu Denetçiliği Kurumu Çocuk Haklarından Sorumlu Kamu Denetçisi Celile Özlem Tunçak, Mamak Kaymakamı Ziya Polat ve Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül ile 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü ve 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Mamak'taki Coşkun Ertepınar Ortaokulunda öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Çocukların milletin umudu, heyecanı ve geleceği olduğunu belirten Malkoç, öğretmenlerin de bu çocukları yoğuracak, yetiştirecek ve geleceğe hazırlayacak en önemli insanlar olduğunu söyledi.

Türkiye'de ilköğretimde 17 milyon öğrenci, 1 milyon da öğretmen olduğunu aktaran Malkoç, "Bunlar, olağanüstü rakamlar. Öğretmenlerimizle ve eğitime emek veren bütün insanlarımızla gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Malkoç, öğretmenlerin çocukları geleceğe hazırladığını belirterek, şöyle devam etti:

"Bir ülkenin teminatı, geleceği çocuklarımız, yavrularımızdır. Bunlar ne kadar iyi yetişirse, ahlaklı, dürüst, düzgün olursa Türkiye'nin geleceği o kadar sağlam olur. Elbette ailelerin, çocukların sorumluluğu vardır ama öğretmenlerin çocuklara şekil vermesi bambaşka bir şeydir.

Öğretmenlik meşakkatli bir iş, ilkokul öğretmenliği çok daha meşakkatli bir iş. Farklı kültürlerden onlarca çocukla uğraşıyorsunuz. Ama bunun zevkli tarafı da var. Bu çocukların kimi mühendis, kimi doktor, kimi belediye başkanı, kimi kaymakam, öğretmen olacak. Siz, onları her gördüğünüzde gurur duyacaksınız, onlar da sizlerle iftihar edecek."

Türkiye'nin huzur ülkesi olduğunu, özellikle çevresine bakıldığında bunun kıymetinin daha iyi anlaşıldığını belirten Malkoç, "Avrupalılar bencillik yapıyor, kendilerinden başkasını düşünmüyor. Hala Romalılar ve diğerleri. Avrupa'nın tek derdi var Suriye'de evi yıkılan, ölümden kaçan insanlara 'Aman bana gelmesin' diyor, dikenli tel örüyor, yasal düzenleme yapıyor. Bu insanlar mağdur, mazlum. İnsanlık adına destek ol, olmuyor. Ama Türkiye okuluyla, hastanesiyle, çalışanıyla, öğretmeniyle bu insanlara kucak açtı. Meşakkatli bir şey ama bunlar tarihte iz bırakacak şeyler." diye konuştu.

Öğretmenlere karanfil dağıtan Malkoç, ardından Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi kapsamında oluşturulan 5/C sınıfı ile özel eğitim sınıfını gezdi.

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Coşkun Ertepınar Ortaokulu KDK Şeref Malkoç

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