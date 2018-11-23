"Çocuklar ne kadar iyi yetişirse geleceğimiz o kadar sağlam olur"

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "Bir ülkenin teminatı, geleceği çocuklarımız, yavrularımızdır. Bunlar ne kadar iyi yetişirse, ahlaklı, dürüst, düzgün olursa Türkiye'nin geleceği o kadar sağlam olur. Elbette ailelerin, çocukların sorumluluğu vardır ama öğretmenlerin çocuklara şekil vermesi bambaşka bir şeydir." dedi.

Malkoç, Kamu Denetçiliği Kurumu Çocuk Haklarından Sorumlu Kamu Denetçisi Celile Özlem Tunçak, Mamak Kaymakamı Ziya Polat ve Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül ile 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü ve 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Mamak'taki Coşkun Ertepınar Ortaokulunda öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Çocukların milletin umudu, heyecanı ve geleceği olduğunu belirten Malkoç, öğretmenlerin de bu çocukları yoğuracak, yetiştirecek ve geleceğe hazırlayacak en önemli insanlar olduğunu söyledi.

Türkiye'de ilköğretimde 17 milyon öğrenci, 1 milyon da öğretmen olduğunu aktaran Malkoç, "Bunlar, olağanüstü rakamlar. Öğretmenlerimizle ve eğitime emek veren bütün insanlarımızla gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.