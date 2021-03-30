Çocuklar ne zaman dışarı çıkıyor? İşte çocuklar ve gençlerin sokağa çıkma saatleri

29 Mart itibariyle gerçekleşen kabine toplantısının ardından ise çocuklar ve gençlerin sokağa çıkma kısıtlamaları ile ilgili yeni düzenlemelere gidildi. Koronavirüs risk haritasının güncellenmesinin ardından 58 ilin renginin kırmızıya dönmesi ise çocuklar ve gençler tarafından sokağa çıkma kısıtlamaları ile ilgili araştırmalar yapmasına sebep oldu.

ÇOCUKLAR VE GENÇLERİN SOKAĞA ÇIKMA SAATLERİ

Düşük ve orta risk grubunda yer alan illerimizde; çocukların ve gençlerin sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı. Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerimizde ise; çocuklar ve gençler için getirilen sokağa çıkma süreleri 3 saatten 4 saate yükseltildi. Buna göre çocuklar ve gençler 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkabiliyor.

Son güncellenen koronavirüs risk haritasına göre İstanbul çok yüksek risk grubunda yer alan iller arasında yer alıyor. Bu sebeple İstanbul’da çocuklar ve gençler 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkabiliyor.

Çok yüksek riskli iller: Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova, Yozgat, Zonguldak

Yüksek riskli iller: Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Bingöl, Burdur, Denizli, Hatay, Kahramanmaraş, Kars, Kırşehir, Manisa, Tunceli

Orta riskli iller: Batman, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Uşak, Van

Düşük riskli iller: Şırnak



