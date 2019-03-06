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"Çocuklar okula, anneler spora"

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2019 13:28 | Son Güncelleme

Bilecik Belediyesince "Dengeli beslen, spor yap, sağlıklı kal" sloganıyla başlatılan "Çocuklar Okula Anneler Spora Projesi"ne katılan anneler, çocuklarını anaokuluna getirdikten sonra spora gidiyor

BİLECİK (AA) - Bilecik Belediyesinin "Dengeli beslen, spor yap, sağlıklı kal" sloganıyla başlattığı uygulama kapsamında, çocuklarını anaokuluna getiren anneler, daha sonra hep birlikte spor yapıyor.

"Çocuklar Okula Anneler Spora Projesi"ne katılan anneler, Bala Hatun Anaokulu'na çocuklarını getirdikten sonra Hürriyet Mahallesi Kadın Yaşam Spor Merkezi'nde buluşuyor.

Anneler, çocukları okuldan çıkıncaya kadar eğitmen eşliğinde spor yaparak vakit geçiriyor. Okul Müdürü ve proje koordinatörü Sevim Çalışkan da sağlıklı kalmak ve çocuklarına örnek olmak amacıyla sportif faaliyetlere katılıyor.

Çalışkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, velilerin çocuklarını okula bıraktıktan sonra boş zamanlarını spor yaparak değerlendirmesini istediklerini söyledi.

Kendisinin de bir veli olarak çocuğuyla spora geldiğini belirten Çalışkan, "Çok eğlendik. Asıl amacımız burada, çocuklarımız okuldayken velilerimizin spor yapması." dedi.

Öğrenci annelerinden Leyla Genç (40) ise çocuğuna sporu sevdirmek amacıyla etkinliğe katıldığını anlatarak, belediyenin imkanlarından faydalandıklarını dile getirdi.

Eğitmen Buse Yücel de velilerin spor merkezinde zamanlarını daha verimli geçirdiklerini vurguladı.

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