Çocuklar okula gidemiyor, mahalleli değnekle geziyor! 9 köpeğin arasında kalan vatandaşın yaşadığı dehşet anları kamerada

Nevşehir'de vatandaşın Hüsamettin Özkul'un köpeklere ceketiyle karşı koymaya çalıştığı korku dolu anlar anbean görüntülendi. Yolda yürürken dehşeti yaşayan adama yoldan geçen bir başka vatandaş yardım etti. Mahalle Muhtarı Adem Özdemir, "Bu köpekler havaların soğumasıyla, sis de olunca daha saldırgan oluyorlar. Bunların götürülüp barınaklara bırakılmasını istiyoruz. Çocuklar okula gidemiyor" diye konuştu. Özkul ise "Köyümüzde vatandaşlar çocuklarını okula götüremiyor. Bir an önce köpeklerin toplanmasını istiyoruz. Çocuklarımızı çarşıya, pazara gönderemiyoruz. O köpekler bir çocuğu yatırsa ne yaparlardı?" diye konuştu.

9 KÖPEĞİN ARASINDA KALDI

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Suvermez Mahallesi’nde yolda yürüyen Hüsamettin Özkul’a başıboş köpekler saldırdı. Bir anda sayıları 9’u bulan köpeklerin arasında kalan Özkul, ceketini çıkartarak köpeklere karşı koymaya çalıştı. O sırada yoldan geçen bir vatandaş da Özkul’a yardım ederek köpekleri uzaklaştırırken, dehşet dolu anlar çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

"ÇOCUKLAR OKULA GİDEMİYOR"

Mahalle Muhtarı Adem Özdemir, köpeklerin tehlike saçtığını ve çocukların okula gidemediğini söyleyerek, "Sabah saatlerinde vatandaşımızın birisine köpekler saldırmış. Götürüyorlar köpekleri aşılıyorlar, küpeliyorlar, getirip geri bırakıyorlar. Bu köpekler havaların soğumasıyla, sis de olunca daha saldırgan oluyorlar. Bunların götürülüp barınaklara bırakılmasını istiyoruz. Çocuklar okula gidemiyor" dedi.

"VATANDAŞ GELMESEYDİ BENİ PARÇALAYACAKLARDI"

Saldırıya uğrayan Hüsamettin Özkul ise yaşadığı dehşet anlarını şöyle anlattı:

"Sabah evimden çarşıya geliyordum. Biranda köpeklerin saldırısına uğradım. Beni buraya yatırdılar. Eğer vatandaşımız gelmeseydi beni parçalarlardı. Arkamdan bir tanesi saldırdı, bacağımı yaraladı. Acile gittik, orada tedavimi oldum. Köyümüzde vatandaşlar çocuklarını okula götüremiyor. Bir an önce köpeklerin toplanmasını istiyoruz. Çocuklarımızı çarşıya, pazara gönderemiyoruz. O köpekler bir çocuğu yatırsa ne yaparlardı?"

Öte yandan mahalleli ise başıboş köpeklerden korunmak için mahallede değnekle geziyor. Mahalle sakinleri, köpek saldırılarına karşı koyabilmek için dışarıya değnekle çıktıklarını söyledi.

(DHA)

