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Çocuklar, önünden geçtikleri bayrağa selam durup, öptüler

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2018 11:22 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinde 10 yaşlarındaki 2 çocuğun bisikletle önünden geçtikleri İlçe Jandarma Komutanlığı'na asılan bayrağa selam durup, öpmesi, güvenlik kameralarına yansıdı.

Çocuklar, önünden geçtikleri bayrağa selam durup, öptüler

Şafak SAĞ/CEYLANPINAR (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinde 10 yaşlarındaki 2 çocuğun bisikletle önünden geçtikleri İlçe Jandarma Komutanlığı'na asılan bayrağa selam durup, öpmesi, güvenlik kameralarına yansıdı.
Ulucami Mahallesi'nde bulunan İlçe Jandarma Komutanlığı binasına 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle dev Türk bayrağı asıldı. Dün yoldan bisikletle geçen 2 çocuk, duvardaki bayrağı fark edince bisikletlerinden inip selam durdu. Çocuklar ardından Türk bayrağını 3'er kez öptükten sonra yollarına devam etti. Bu anlar lçe Jandarma Komutanlığı'nın güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde yoldan geçerken bisikletlerinden inen çocukların, Türk bayrağına selam durup 3'er kez öptükleri görülüyor.

FOTOĞRAFLI

Çocuklar, önünden geçtikleri bayrağa selam durup, öptülerÇocuklar, önünden geçtikleri bayrağa selam durup, öptülerÇocuklar, önünden geçtikleri bayrağa selam durup, öptülerÇocuklar, önünden geçtikleri bayrağa selam durup, öptüler

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