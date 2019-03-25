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Çocuklar 'Ormanya'da hayvanlarla buluşuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2019 11:46 | Son Güncelleme

KOCAELİ'de 80 türde 830 hayvanın yaşadığı Ormanya Doğal Yaşam Parkı'ndaki Çocuk Hayvanat Bahçesi, ziyaretçi akınına uğruyor.

Çocuklar 'Ormanya'da hayvanlarla buluşuyor

Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/KARTEPE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'de 80 türde 830 hayvanın yaşadığı Ormanya Doğal Yaşam Parkı'ndaki Çocuk Hayvanat Bahçesi, ziyaretçi akınına uğruyor. Yılda 2 milyona yakın ziyaretçiyi ağırlayan Ormanya'da hayvanat bahçesinin yanısıra yaban hayvanlarının da bakımı yapılıyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce hayata geçirilen Ormanya Doğal Yaşam Parkı'ndaki Çocuk Hayvanat Bahçesi'nde yaklaşık 80 türde 830 hayvan yaşıyor. Birçok aktivitenin yer aldığı Çocuk Hayvanat Bahçesi'nde koyun, keçi, midilli, zebra, lemur, kaz, tavuk, ördek gibi hayvanları ziyaret eden çocuklar hayvanlar ile vakit geçirerek onları tanırken, aileler de dinlenme imkanı buluyor.
Hayvanların yaşadıkları doğal ortamlarına benzer koşullarda oluşturulan hayvanat bahçesinde, hayvanların beslenme, sosyal zenginleştirme, çoğalma, hastalık ve tedavileri konularında üniteler de bulunuyor. Ormanya Doğal Yaşam Parkı'nda, hayvanat bahçesinin yanısıra yaban hayvanlarının da bakımı yapılıyor. Geyik, karaca, yılkı atı, dağ ceylanı gibi türlerin özgürce yaşadığı parkta, bu hayvanların bakımı ve çoğalması sağlanıyor.
HEDEF, YOK OLMAYA YÜZ TUTMUŞ HAYVANLARI YAŞATMAK
Ormanya Doğal Yaşam Parkı Sorumlusu Önder Alioğlu, "Ormanya Doğal Yaşam Parkı içerisinde bir çocuk hayvanat bahçemiz ve serbest yaban alanı bölümümüz var. Toplamda yaklaşık 80 türde 830 tane hayvanımız bu alanda yaşıyor. Bu hayvanlarımızın ve dışarıdan gelen yaban hayvanlarının tedavisinde kullandığımız bir hayvan hastanemiz bulunuyor. Vahşi Yaşam Alanı Rehabilitasyon Merkezi çalışmalarımız da bu alanda devam ediyor. Yaban alanı dediğimiz bölümümüzde geyikler, kızıl geyikler, ala geyikler, karacalar, Şanlıurfa dağ ceylanları ve dağ keçilerinin bulunduğu bir bölümümüz var. Bunları ufak ufak koloniler halinde oluşturduk. Buradaki temel prensip ve amacımız, yok olmaya yüz tutmuş veya sayısı azalmış hayvanları tekrar doğaya geri kazandırmak. Samanlı Dağları'nda aynı şekilde aşılama projelerimiz, yani hayvanları tekrar doğaya ulaştırma çalışmalarımız devam ediyor" dedi.
TÜRKİYE'DE İLK
Park içerisindeki Çocuk Hayvanat Bahçesi'nden de bahseden Alioğlu, "Çocukların hayvanları daha yakından tanıyabilecekleri bir konsept geliştirdik. Bunu Türkiye'de ilk kez uyguluyoruz. Bu konsept çerçevesinde buraya gelen bir çocuk hayvanlar hakkında bilgi alabiliyor ve onlarla temas kurabiliyor. Bir hafta sonu 60-70 bin civarında ziyaretçimiz oluyor. 1 yıl içerisinde 2 milyona yakın ziyaretçimiz buraya geldi. Özellikle Pazar günleri çok yoğun bir şekilde geçiyor" diye konuştu.

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Çocuklar 'Ormanya'da hayvanlarla buluşuyorÇocuklar 'Ormanya'da hayvanlarla buluşuyorÇocuklar 'Ormanya'da hayvanlarla buluşuyorÇocuklar 'Ormanya'da hayvanlarla buluşuyor

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