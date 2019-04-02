HABER

Çocuklar otizme dikkat çekmek için yürüdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2019 15:23 | Son Güncelleme

Sakarya ve Zonguldak'ta, Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında çocukların da katılımıyla yürüyüş düzenlendi

SAKARYA/ZONGULDAK (AA) - Sakarya ve Zonguldak'ta, Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla öğrencilerin de yer aldığı yürüyüş gerçekleştirildi.

Sakarya Ticaret Borsası (STB) Özel Eğitim Uygulama Merkezince, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayasıyla düzenlenen etkinlik için öğrenciler ve vatandaşlar Çark Caddesi'nde toplandı.

Otizme dikkat çekmek için aralarında renkli tişört giyen çocukların da bulunduğu grup, bando eşliğinde Demokrasi Meydanı'na yürüdü.

İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş'un da katıldığı yürüyüşte, gruptakiler günün önemini ifade eden dövizler taşıdı.

STB Özel Eğitim Uygulama Merkezi Müdürü Ahmet Göktaş yaptığı açıklamada, otizmin yaşamın ilk 3 yılında ortaya çıkan gelişimsel bir bozukluk olduğunu söyledi.

Otizmli çocukların erken yaşta nitelikli bir eğitimle topluma kazandırılması gerektiğini vurgulayan Göktaş, "Onların bağımsız yaşam becerileri geliştirmelerini ve yeterliliklerini en üst düzeye çıkarmanın mümkün olduğu gerçeğini bir kez daha belirtmek isterim." dedi.

Etkinliğe katılanlar, daha sonra gökyüzüne mavi ve beyaz balonlar bıraktı.

- Zonguldak

Zonguldak'ta da Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.

Ellerinde günün önemini ifade eden dövizler taşıyan grup, kent merkezindeki Madenci Anıtı'nda bir araya geldi.

AK Parti Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar, resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti'nin Zonguldak Belediye Başkan Adayı Ömer Selim Alan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kemal Gümrükçü, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri ile otizmli çocuklar ve aileleri katıldı.

Karaelmas Otizmli Bireyler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Arife Dereli, otizmde erken tanının önemine dikkat çekti.

Otizmli bireyler ve aileler için dikkat edilmesi gereken hususlar olduğuna değinen Dereli, "Sorunlarımızın çözümüne yönelik ilgili kurum ve kuruluşların sürekli çalışmalarını, daha kapsamlı adımlar atmalarını bekliyoruz." dedi.

PARTNERÜnlü melek ve aşkına öpücükler yetmeyince...Ünlü melek ve aşkına öpücükler yetmeyince...
Evi yanan aileye Kızılay, sahip çıktıEvi yanan aileye Kızılay, sahip çıktı
Büyüközer: "Bütün marketlerde satılan et ürünleri nitrit nitrat içermektedir"Büyüközer: "Bütün marketlerde satılan et ürünleri nitrit nitrat içermektedir"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çark Caddesi Dünya Otizm Farkındalık Günü öğrenciler yürüyüş Zonguldak

En Çok Okunan Haberler

Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifadan döndüğü an!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifadan döndüğü an!

Melih Gökçek, Mansur Yavaş'ı tebrik etti

Melih Gökçek, Mansur Yavaş'ı tebrik etti

Sette yaşanan krize açıklama geldi! 'Bana laf attı'

Sette yaşanan krize açıklama geldi! 'Bana laf attı'

Bankalarda değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı

Bankalarda değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı

Son dakika! YSK Başkanı Sadi Güven'den yerel seçim açıklaması

Son dakika! YSK Başkanı Sadi Güven'den yerel seçim açıklaması

AK Parti'den Ankara ve İstanbul kararı!

AK Parti'den Ankara ve İstanbul kararı!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

İrfan Değirmenci'nin yeni adresi belli oldu

İrfan Değirmenci'nin yeni adresi belli oldu

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Halk TV'de deprem! Uğur Dündar Twitter'dan açıkladı

Halk TV'de deprem! Uğur Dündar Twitter'dan açıkladı

İYİ Parti bile destek vermişti! MHP o ili son anda kaybetti!

İYİ Parti bile destek vermişti! MHP o ili son anda kaybetti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Balıkçılar 'erken paydos' dedi

Balıkçılar 'erken paydos' dedi

Ardahan ve Kars'ta nisan karı

Ardahan ve Kars'ta nisan karı

Maçoğlu ilk ziyaretini yaptı

Maçoğlu ilk ziyaretini yaptı

Antalya'da Nisan'da deniz keyfi

Antalya'da Nisan'da deniz keyfi

10 kişiye özel tur! Ünlü fotoğrafçılar ve bloggerlar her detayı fotoğrafladılar

10 kişiye özel tur! Her detayı fotoğrafladılar

Kartal'da çöken binaya ilişkin 3 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı

Kartal'da çöken binaya ilişkin istenen cezalar belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.