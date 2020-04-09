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Çocuklar oynarken öğrenecek

MUĞLA HABERLERİ  | 09.04.2020 10:42 | Son Güncelleme

-Muğla’da korona virüs nedeniyle zamanını evde geçiren çocuklar için hazırlanan ‘Trafik Boyama Kitabı’ ile çocuklar hem oynayacak hem de trafik kurallarını öğrenecek.Korona virüs sebebiyle evlerinden çıkamayan çocuklar, polis amca ve polis abileri tarafından kendilerine takdim edilecek olan Trafik Eğitimi Boyama Kitabı ile hem evlerinde geçirecekleri serbest zamanlarını en iyi şekilde geçirmiş olacaklar, hem de trafik kurallarını öğrenecekler.

-Muğla’da korona virüs nedeniyle zamanını evde geçiren çocuklar için hazırlanan ‘Trafik Boyama Kitabı’ ile çocuklar hem oynayacak hem de trafik kurallarını öğrenecek.
Korona virüs sebebiyle evlerinden çıkamayan çocuklar, polis amca ve polis abileri tarafından kendilerine takdim edilecek olan Trafik Eğitimi Boyama Kitabı ile hem evlerinde geçirecekleri serbest zamanlarını en iyi şekilde geçirmiş olacaklar, hem de trafik kurallarını öğrenecekler. Muğla Valiliği tarafından temin edilen ‘Trafik Eğitimi Boyama Kitapları’ ilk olarak Menteşe Kaymakamlığında görev yapan personellere, evlerindeki çocuklarına iletilmek üzere İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevlisi polisler tarafından dağıtımı yapıldı.
Muğla ’da yaşayan çocuklar için özel olarak hazırlatılan boyama kitaplarının ileri ki günlerde de dağıtımına devam edileceğini belirten Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, vatandaşların Korona virüs (Covid-19) salgının daha fazla yayılmaması, can kayıplarının artmaması için alınan tedbirler uyulmasını istedi. Kaymakam Yıldız vatandaşların zorunlu olmadıkça da sokağa çıkmamaları gerektiğini özellikle belirtti.

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