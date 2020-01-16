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  4. Çocuklar oynasın diye Toroslar'dan kamyonlarla kar taşıdılar

Çocuklar oynasın diye Toroslar'dan kamyonlarla kar taşıdılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2020 18:44 | Son Güncelleme

Çocuklar oynasın diye Toroslar'dan kamyonlarla kar taşıdılar

MERSİN (AA) - Mersin'in Mezitli ilçesinde "kar sürprizi" yapılan öğrenciler, kartopu oynadı.

Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre belediye ekipleri, Bircan Tüfekçioğlu Çocuk Gündüz Bakımevinde eğitim gören öğrencilerin kar topu oynaması için "kar sürprizi" yaptı.

Toroslar'ın yüksek kesimlerinden kamyonlarla kar taşıyan belediye ekipleri, bakımevi bahçesini "beyaz örtü"yle kapladı.

Öğrenciler, önce büyük şaşkınlık yaşadı ardından bahçede doyasıya kar topu oynadı.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, bu tür etkinliklere katılan öğrencilerin çok pmutlu olduğunu belirterek, "Çocuklarımıza kar sürprizi yaparak birlikte kartopu oynadık. Onların bu mutlu halini görmek bizim için en büyük kazanç diye düşünüyoruz. Öğretmenlerimiz, velilerimiz ve miniklerimizle mutlu bir gün yaşadık." ifadelerini kullandı.

Aileler de karda çocuklarıyla öz çekim yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
çocuklar kar topu Mersin Mersin Mezitli Belediyesi

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