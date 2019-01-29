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Çocuklar oyuncak araba ile ameliyata götürülüyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 29.01.2019 12:53 | Son Güncelleme

ANKARA Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören çocuklar, ameliyathaneye sedye yerine akülü oyuncak araba ile götürülüyor.

Çocuklar oyuncak araba ile ameliyata götürülüyor

Kaan ULU/ ANKARA, (DHA)- ANKARA Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören çocuklar, ameliyathaneye sedye yerine akülü oyuncak araba ile götürülüyor.
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çocukların, ameliyata sedye ile götürülmesi sürecinde yaşadıkları korku ve endişelerin en aza indirilmesi amacıyla yeni bir uygulama başlatıldı. Uygulama kapsamında hastaneye 1 akülü oyuncak araba alındı. Ameliyata sedye yerine kendi sürdükleri oyuncak araç ile giden çocuklar ağlamadan neşeli bir şekilde ameliyata giriyor.
'HEM AİLELER HEM ÇOCUKLAR ÇOK MUTLU'
Hastanenin Kulak Burun Boğaz Kliniği İdari Sorumlusu Prof. Dr. Hatice Çelik, uygulama öncesinde ailelerin çocuklarını ağlayarak ameliyathaneye uğurladığını söyledi. Bu uygulama ile hem ailelerin hem de çocukların mutlu olduğunu belirten Hatice Çelik, şöyle konuştu:
"Akülü arabayı sürerek kendileri ameliyathaneye giriyor. İyileştikten sonra da akülü araba ile hastane koridorlarında geziyorlar. Ailelerin yaşadıkları kaygıyı, endişeyi, stresi gidermek adına başlatılmış bir uygulama. Oldukça olumlu etkilerini görüyoruz. Hastalarımız ve yakınlarının stres altında kaygılarına ve endişelerine şahit olduğumuz için bu uygulamanın oldukça yararlı etkilerini görüyoruz" dedi. Çocuklar için ameliyatın önemli bir süreç olduğunu anlatan Çelik, "Bu süreci stressiz atlatabilmeleri bizim için çok önemli. Bu uygulama ile oldukça mutlu gidiyorlar. Ağlamadan neşeli bir şekilde masaya yatırıyoruz" diye konuştu.
'AMELİYATA GİTMİYOR DA SANKİ OYUN OYNUYOR GİBİ'
Kulağından ameliyat olan Habibe Ünalan'ın annesi Döndü Ünalan, hastanenin bu uygulamasından oldukça memnun olduklarını belirterek, "Arabayla ameliyathaneye giderken kızım çok mutluydu. Ameliyata girmiyor da sanki oyun oynuyor gibi. Arabaya bineceğim diye üzülmedi. Biz de çok mutlu olduk. Önceden korkuyorlardı" diye konuştu.
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Çocuklar oyuncak araba ile ameliyata götürülüyorÇocuklar oyuncak araba ile ameliyata götürülüyorÇocuklar oyuncak araba ile ameliyata götürülüyorÇocuklar oyuncak araba ile ameliyata götürülüyor

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