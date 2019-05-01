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Çocuklar Polis motoruna hayran kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2019 09:51 | Son Güncelleme

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Trafik Şube Müdürlüğü tarafından ilkokul 1.ci sınıf öğrencilerine yönelik trafik eğitimi verildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Trafik Şube Müdürlüğü tarafından ilkokul 1.ci sınıf öğrencilerine yönelik trafik eğitimi verildi. Eğitimlerde minik çocuklar trafik polislerinin motosikletlerine büyük ilgi gösterdi. Öte yandan trafik eğitimiyle ilgili röportaj veren çocuğun ise Hakkari’de görev yapan Astsubay babasına selam göndermesi de duygusal anların yaşanmasına sebep oldu.
Balıkesir’de İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında Burhan Erdayı İlkokulunda okuyan minik çocuklara trafik eğitimi verildi. Renkli görüntülerin oluştuğu eğitimlerde, çocuklara trafik kuralları ve levhaları uygulamalı olarak gösterildi. Akülü ve pedallı araçlarla trafik polislerinin eğitmenliğinde ders alan öğrenciler polisleri dikkatle dinledi. Eğitim sonunda çocuklara Trafik Dedekfiti Kimlik Kartı verildi. Öte yandan trafik polislerinin motosikletine binerek siren çalan çocukların ise heyecanları gözlerden kaçmadı.
Gerçekleştirilen etkinlik ile ilgili bilgi veren Balıkesir Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürü Serdar Gökmenoğlu, "Bugün burada 4 - 10 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında İlkokul 1.ci sınıf öğrencilerine trafik eğitim veriyoruz. Trafikteki kuralları kurduğumuz pist ve parkur sayesinde araçlarla uygulamalı olarak trafik işaret ve levhalarını öğretmek amacıyla bulunuyoruz. Burada çocuklara öncelikli olarak 2019 yaya yılı ilan edildiğinden dolayı bu kuralı akülü ve pedallı araçlarımızla uygulamalı olarak öğretiyoruz" dedi.
Trafik eğitimi alan bazı öğrenciler akülü araçlara binerek güzel bir eğitim aldıklarını belirtirken, bir öğrencinin ise verdiği röportajda, "Hakkari’de asker olan babama buradan selamlarımı iletiyorum" diyerek el sallaması duygusal anlara neden oldu.
Eğitimlere okul yöneticileri, Balıkesir Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürü Serdar Gökmenoğlu ve Trafik Tescil Denetleme Eğitim Büro Amiri Arzu Koç ile Altıeylül İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mustafa Uzun ve çok sayıda trafik polisi katıldı.

Çocuklar Polis motoruna hayran kaldı

Çocuklar Polis motoruna hayran kaldı

Çocuklar Polis motoruna hayran kaldı

Çocuklar Polis motoruna hayran kaldı

Çocuklar Polis motoruna hayran kaldı

Çocuklar Polis motoruna hayran kaldı

Çocuklar Polis motoruna hayran kaldı

Çocuklar Polis motoruna hayran kaldı

Çocuklar Polis motoruna hayran kaldı

Çocuklar Polis motoruna hayran kaldı

Çocuklar Polis motoruna hayran kaldı

Çocuklar Polis motoruna hayran kaldı

Çocuklar Polis motoruna hayran kaldı

Çocuklar Polis motoruna hayran kaldı

Çocuklar Polis motoruna hayran kaldı
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