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Çocuklar, Polis Radyosunda mikrofon başına geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2019 16:17 | Son Güncelleme

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklar, Türkiye Polis Radyosunda şiir okuyup şarkı söyledi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklar, Türkiye Polis Radyosuna konuk oldu.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, OSTİM Şehit Şükrü Öngün Ortaokulu öğrencileri ile bazı çocuklar, "23 Nisan Özel Programı" kapsamında Türkiye Polis Radyosunu ziyaret etti.

Radyo stüdyosunda mikrofon başına geçerek şiirler okuyan, şarkı söyleyen çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hakkındaki düşüncelerini dile getirdi.

Öğrencilerden Elif Su Demirci ve Zeynep Aynur Ateş, canlı yayınlanan "Dinleyici İstekleri" programının bir bölümünü spiker Hakan Erdoğmuş ile sundu.

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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı OSTİM Şehit Şükrü Öngün Ortaokulu Türkiye Polis Radyosu

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