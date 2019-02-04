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Çocuklar polisi asker selamıyla karşıladı, polis PKK yazılarını ay yıldız ile kapattı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.02.2019 08:42 | Son Güncelleme

Adana’da daha önce sık sık bölücü terör örgütü PKK lehine korsan gösterilerin yapıldığı ve uyuşturucu satılan mahalleye operasyon düzenleyen polisleri çocuklar asker selamıyla karşılarken, polis duvarlardaki PKK yazısını ay yıldız ile kapattı.Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, göreve başlar başlamaz il genelindeki denetimleri arttırdı.

Adana’da daha önce sık sık bölücü terör örgütü PKK lehine korsan gösterilerin yapıldığı ve uyuşturucu satılan mahalleye operasyon düzenleyen polisleri çocuklar asker selamıyla karşılarken, polis duvarlardaki PKK yazısını ay yıldız ile kapattı.
Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, göreve başlar başlamaz il genelindeki denetimleri arttırdı. Aktaş, gençlerin zehirlenmesini önlemek için özellikle Yüreğir ilçesine bağlı Çamlıbel ve Ulubatlı Hasan Mahallesi’ne şok baskınlar yaptırdı. Daha sonra Aktaş’ın talimatıyla Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, asayiş, terör ve özel harekat şube müdürlüğünün de katıldığı yaklaşık 300 polisle bu iki mahalleyi ablukaya aldı. Daha önce sık sık bölücü terör örgütü PKK lehine korsan gösterilerin yapıldığı ve uyuşturucunun satıldığı Çamlıbel Mahallesi, dört koldan özel harekat, terör ve yunus ekipleri tarafından kuşatıldı. Polisleri gören çocuklar ise onları asker selamıyla karşılayıp sevgi gösterisinde bulundu. Polis, mahallede her yeri didik didik etti, metruk binalarda uyuşturucu aradı. Bu arada polis duvarlara yazılan PKK yazılarını da sprey boya ile karaladı. Polisin PKK yazılarının üzerine ay yıldız yapması ise dikkat çekti. Yapılan bu şok uygulamada 2 kilo 740 gram esrar, yüzlerce uyuşturucu hap, 2 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek ve bunlara ait mermi ile fişek ele geçirildi.

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