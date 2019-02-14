’Sağlık ve Spor Okullarda’ projesinde çocuklar, profesyonel sporcu ve doktorla buluştu. Beylikdüzü’nde düzenlenen etkinlikte projenin ilk eğitimi gerçekleştirilmiş oldu.

Medicana International İstanbul Hastanesi, sağlık sponsoru olduğu Beylikdüzü Basketbol İhtisas Spor Kulübü işbirliğinde Sağlık ve Spor Okullarda projesinin ilk eğitimini gerçekleştirdi. Medicana Grup bünyesinde bulunan MBA okullarında gerçekleşen program, öğrenciler tarafından büyük ilgi topladı. Ortopedik hastalıklar, çocuk kalp sağlığı, sporcu çocuklarda beslenme, spor sırasında oluşabilecek sakatlıklarda önlemler, sporun çocuk gelişiminde rolü ve profesyonel sporcu olmaya kadar bir çok konuyu ele alan eğitimlerde yüzlerce çocuk doktor ve profesyonel sporcuyla buluşacak.

Programa, Medicana International İstanbul Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Yıldız Melek Aksoylu, MBA okulu öğrencileri, öğretmenleri, Beylikdüzü Basketbol İhtisas Kulübü Genel Menajeri Ali Parlak, Takım Baş antrenörü Köksal Kezik, Oyuncu Ediz İsmailoğlu ve Oyuncu Emir Koç katıldı. Dyt. Yıldız Melek Aksoylu, sporun sağlık üzerinde etkileri, sporcu çocuklarda beslenme önerilerine değinirken, Baş Antrenör Köksal Kezik, sporcu olma hedefiyle yola çıkan çocuklara nelere dikkat etmesi konusunda önerilerde bulundu.