Çocuklar sağlıklı yaşam için pedal çevirdi

İSTANBUL (AA) - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, sağlıklı yaşam için pedal çevrildi.

İstanbul Deniz Otobüsleri'nden (İDO) yapılan açıklamaya göre, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla İDO ve Bisikletliler Derneği iş birliğiyle çocuklar için "Çocuk Bayramı'nda çocuklar bisiklete biniyor" etkinliğinin ikincisi gerçekleştirildi.

Sirkeci İskelesi'nde bir araya gelen çocuklar ve aileleri, bisikletleri ile arabalı vapura binerek Maltepe Sahili'ne geçti.

Çocuklar sahilde, kendileri için özel hazırlanan bisiklet kortejinde yaklaşık 1 saat pedal çevirdi.

İDO Kurumsal İletişim ve Ticari Alanlar Koordinatörü Hande Ergünlü, yaptığı açıklamada, etkinliği düzenlemekten dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Etkinliğin gelenekselleştiğini ifade eden Ergünlü, "Çocukları hareketliliğe ve sağlıklı yaşama teşvik eden ve Çocuk Bayramı'na yakışacak şekilde neşe içinde geçen etkinliğimizi çocuklarımızın geleceğine duyduğumuz sorumlulukla sürdüreceğiz." dedi.

