Çocuklar, savaşın çocuklarını resmetti

İSTANBUL, (DHA) - DÜNYANIN dört bir yanında acı çeken çocukların sesi olmak için karikatür ve resim çizen çocuklar, acı çeken çocukları kâğıtlara resmetti. Çocukların ellerinden kâğıda dökülen resimlerin ana teması “Dünyada barış olsun, çocuklar ölmesin” oldu.

Bağcılar Belediyesi Hasan Nail Canat Bilgi Evi ve Kültür Merkezi’nde eğitim alan minik öğrenciler ellerine aldıkları boya kalemleriyle dünyanın dört bir yanında acı çeken çocukları resmetti. Çizilen eserler kültür merkezinde sergi haline getirildi.

ACI ÇEKEN ÇOCUKLARI ÇİZDİLER

Kültür merkezinde resim çizen çocuklar arasında yer alan ve çocuk haklarının ne şekilde ihlal edildiğine dair konuşan 12 yaşındaki Tunay Efe, şunları aktardı:

“Çocukların hakları eğitim almak yerine bir işte çalıştırılınca ve oyun oynamak yerine savaş ortamında mücadele ederken ihlal edilir. Bazı ülkelerde savaş var. Bu savaşta küçük çocukların psikolojisi bozuluyor ve savaş olan ülkelerinde oyun oynamak yerine kısıtlı kalıyorlar. Çocukları ülkelerinde mahsur bırakmamalıyız. Onlar oyun oynayıp güzel bir eğitim almalı, işte çalışmamalı.”