Çocuklar şeker sınırını aştı

Alman tüketici hakları derneği Foodwatch gıda endüstrisinin tutumunu eleştirdi.Çocuklar arasında aşırı şeker tüketimi endişe yaratmaya devam ediyor. Alman tüketici haklarını koruma derneği Foodwatch, Almanya'da çocukların 12 Ağustos itibarıyla tüm yıl tavsiye edilen şeker miktarını şimdiden tükettiğini bildirdi.

Foodwatch'ın Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) tavsiye ettiği ölçüyü baz alarak yaptığı hesaplamalara göre 3 ile 18 yaş arasındaki çocuk ve gençler günlük tükettikleri enerjinin yüzde 16,3'ünü serbest şekerden tedarik etti. Oysa DSÖ, 18 yaşın altındakilerin en fazla yüzde 10 oranında şeker tüketmesini tavsiye ediyor. Almanya'da kızlar günde 38 gram yerine 60 gram, erkekler günde 44 gram yerine 70 gram tüketiyor.

"Serbest şeker” terimi, üretici ve tüketicilerin gıdalara eklediği şeker ile bal, şurup, mevye suları ve meyve konsantrelerinde doğal olarak bulunan şekerleri içeriyor.

Foodwatch'ın araştırmasına göre serbest şeker tüketme limitini yetişkin erkekler 20 Eylül'de kadınlar da 8 Ekim'de doldurmuş olacak.