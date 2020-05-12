Çocuklar sokağa çıkacak ama... Dikkat! Eğlence kabusa dönüşmesin

Şimdi ‘yeni normal’ kapsamında; 0-14 yaş grubu çocuklar 13 Mayıs Çarşamba 11:00-15:00 arası sokağa çıkma izni yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilecek. Peki, çocuklara park ve bahçelerle buluşacakları bu ilk günde ‘henüz ciddi risk oluşturmaya devam eden koronavirüs tehlikesi’ nasıl anlatılmalı? Park ve bahçelerde hem çocukların hem de onlar aracılığıyla bulaş riski taşıyan yetişkinlerin güvenliğinin sağlanması için nasıl yaklaşılmalı? Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ali Evren Tufan “Uzun bir karantina sürecinden sonra çocuklarımızın dışa çıkarken kendileri ve arkadaşlarının, ebeveynlerinin sağlıklarını korumalarında anne babalara önemli görevler düşüyor” diyor. Prof. Dr. Ali Evren Tufan, sokağa çıkma keyfinin kabusa dönüşmemesi için alınması gereken önlemleri anlattı; anne babalara çok önemli öneriler ve uyarılarda bulundu.

ÇOCUĞUNUZUN YAŞINI VE GLEİŞİM DÜZEYİNİ DİKKATE ALIN

Çocuğunuzun sokağa çıkma sürecini planlarken yaş ve gelişim düzeyini dikkate alın. Küçük yaştaki çocuklar tek başlarına veya ebeveynleri ile dışarıda zaman geçirmekten hoşlanabilir. Ancak okul öncesi yaşlardaki çocuklar için yaşıtları ile oynamanın önemi artacaktır. Her yaştan çocuk için dışarıda giyilecek kıyafetleri, bu kıyafetlerin evde çıkarılacağı ve dezenfekte edileceği yerleri, dışarıda oynayacağı oyuncakları ve bu oyuncakların nasıl temizleneceğini, hangi yüzeylere dokunup hangilerine dokunamayacağını önceden belirleyin. Çocuğunuzun ev dışında mutlaka maske takmasını sağlayın.