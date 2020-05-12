HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Çocuklar sokağa çıkacak ama... Dikkat! Eğlence kabusa dönüşmesin

Çocuklar sokağa çıkacak ama... Dikkat! Eğlence kabusa dönüşmesin

SAĞLIK HABERLERİ  | 12.05.2020 16:33 | Son Güncelleme

Çin'den dünyaya yayılan ve 2 aydır ülkemizi etkisi altına alan koronavirüs, çocukların yaşantısında da büyük değişiklikler yaşanmasına neden oldu. Yüksek bulaş riskine karşı tatil edilen okullarla birlikte uzaktan eğitimle tanışan çocuklarımız, 1 ayı aşkın süredir sokağa çıkma yasağı nedeniyle evde zaman geçiriyor.

Çocuklar sokağa çıkacak ama... Dikkat! Eğlence kabusa dönüşmesin

Şimdi ‘yeni normal’ kapsamında; 0-14 yaş grubu çocuklar 13 Mayıs Çarşamba 11:00-15:00 arası sokağa çıkma izni yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilecek. Peki, çocuklara park ve bahçelerle buluşacakları bu ilk günde ‘henüz ciddi risk oluşturmaya devam eden koronavirüs tehlikesi’ nasıl anlatılmalı? Park ve bahçelerde hem çocukların hem de onlar aracılığıyla bulaş riski taşıyan yetişkinlerin güvenliğinin sağlanması için nasıl yaklaşılmalı? Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ali Evren Tufan “Uzun bir karantina sürecinden sonra çocuklarımızın dışa çıkarken kendileri ve arkadaşlarının, ebeveynlerinin sağlıklarını korumalarında anne babalara önemli görevler düşüyor” diyor. Prof. Dr. Ali Evren Tufan, sokağa çıkma keyfinin kabusa dönüşmemesi için alınması gereken önlemleri anlattı; anne babalara çok önemli öneriler ve uyarılarda bulundu.

ÇOCUĞUNUZUN YAŞINI VE GLEİŞİM DÜZEYİNİ DİKKATE ALIN

Çocuğunuzun sokağa çıkma sürecini planlarken yaş ve gelişim düzeyini dikkate alın. Küçük yaştaki çocuklar tek başlarına veya ebeveynleri ile dışarıda zaman geçirmekten hoşlanabilir. Ancak okul öncesi yaşlardaki çocuklar için yaşıtları ile oynamanın önemi artacaktır. Her yaştan çocuk için dışarıda giyilecek kıyafetleri, bu kıyafetlerin evde çıkarılacağı ve dezenfekte edileceği yerleri, dışarıda oynayacağı oyuncakları ve bu oyuncakların nasıl temizleneceğini, hangi yüzeylere dokunup hangilerine dokunamayacağını önceden belirleyin. Çocuğunuzun ev dışında mutlaka maske takmasını sağlayın.

HAVA ALMA ZAMANI ÖNCESİ HİJYENLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLENDİRMELERİ TEKRARLAYIN

Çocuklarınıza yaşları ve gelişim düzeylerine uygun bir şekilde koronavirüs enfeksiyonuna karşı korunma önlemleri hakkında bilgi verin. Bilgi verirken yaşlarına ve gelişim düzeylerine uygun bir dil kullanın, tepkilerini ve kaygı düzeylerini değerlendirin. Ellerini evin dışında ağızları ve burunlarına götürmemelerini, arkadaşları ile oynarken, selamlaşırken veya konuşurken sosyal mesafeye dikkat etmelerini, öksürür/ hapşırırken ağızlarını kapatmalarını, yiyecek/ içeceklerini paylaşmalarının uygun olmadığını vurgulayın.

SOSYAL MESAFE KURALINA UYGUN OLARAK YAPILABİLECEK ETKİNLİKLERİ PLANLAYIN

İlkokul çağı ve okul öncesi çocuklar için saklambaç, bisiklet veya kaykay kullanmak, bir topla paslaşmak hem eğlenceli olabilir hem de sosyal mesafe kuralına uymalarını kolaylaştırabilir. Çocukların birbirlerine veya farklı yüzeylere dokunmalarını gerektirecek ve sosyal mesafe kuralına uymalarını zorlaştıracak basketbol, futbol gibi etkinliklerden kaçının.

BİLGİLENDİRMELERİ TAKİP EDİN

Yetkililerin ev dışındaki alanlarda yapılabilecek etkinlikler ve uyulması gereken şartlarla ilgili bilgilendirmelerine sıkı sıkıya uymaya özen gösterin ve çocuğunuzla dışarıda geçireceğiniz zamanı bu bilgilendirmelere uygun olacak şekilde planlayın.

GEREKLİ MALZEMELERİ ÖNCEDEN DÜZENLEYİN

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ali Evren Tufan “Çocukların ev dışında yapmak istedikleri hakkında fikirleri kolayca değişebilir ve yanlarında getirdikleri oyuncaklardan sıkılabilirler. Bu duruma karşı önceden planlama yapın. Resim defteri, boyalar vb. malzemeleri yanınızda bulundurmanız çocuğunuzun sıkılmasını önleyebilir” diyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüs denizden bulaşır mı?Koronavirüs denizden bulaşır mı?
Görme kusurunda lazer ameliyatta başarı oranı ne kadar?Görme kusurunda lazer ameliyatta başarı oranı ne kadar?
Acımasız virüsün son kurbanı 29 günlük bebek olduAcımasız virüsün son kurbanı 29 günlük bebek oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge

Türkiye'ye dönüyor mu? Açıklama geldi

Türkiye'ye dönüyor mu? Açıklama geldi

Koronavirüs tehlikesi devam ederken şimdi de...

Koronavirüs tehlikesi devam ederken şimdi de...

Emniyet müdür yardımcısı ve komiserden çiftlik evinde parti!

Emniyet müdür yardımcısı ve komiserden çiftlik evinde parti!

Korkutan haber! Oğlunun böbreği nakledildi

Korkutan haber! Oğlunun böbreği nakledildi

Sokağa çıkma kısıtlamasında flaş gelişme! O iller muaf tutuldu

Sokağa çıkma kısıtlamasında flaş gelişme! O iller muaf tutuldu

İlginizi Çekebilir

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte orucun bilimsel olarak vücuda faydaları...

İşte orucun bilimsel olarak vücuda faydaları...

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

'Dornaz Alfa' ilacı ile ilgili Bilim Kurulu Üyesinden ilk yorum

'Dornaz Alfa' ilacı ile ilgili Bilim Kurulu Üyesinden ilk yorum

'Bu mitomani hastalığıdır, araştırsın'

'Bu mitomani hastalığıdır, araştırsın'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türk yazılım mühendisleri buldu: Koronavirüs tanı sistemi

Türk mühendisler buldu! Koronavirüs böyle tespit edilecek

Dünya Sağlık Örgütü'nden koronavirüs aşısıyla ilgili açıklama

DSÖ'den koronavirüs aşısıyla ilgili açıklama

Görme kusurunda lazer ameliyatta başarı oranı ne kadar?

Görme kusurunda lazer ameliyatta başarı oranı ne kadar?

Koronavirüs tehlikesi devam ederken şimdi de KKKA ortaya çıktı

Koronavirüs tehlikesi devam ederken şimdi de...

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

'Koronavirüs bulaşma riskine karşı klimayı değil, pencereleri açın'

Uyarılar peş peşe geliyor! Ne iş yerinde, ne de evde açın!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.