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Çocuklar sokağı kayak pistine çevirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2018 10:13 | Son Güncelleme

Samsun'un Ladik ilçesinde 2 gündür devam eden ve kalınlığı 40 santimetreye ulaşan karın keyfini çıkaran çocuklar, sokaklarda kızak, naylon, leğen ve şambrellerle kayarak gönüllerince eğlendi

Samsun'un Ladik ilçesinde çocuklar, 2 gündür devam eden kar yağışı nedeniyle sokakları adeta kayak pistine çevirdi.

İlçede etkili olan kar yağışı sonucu özellikle sokaklarda kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı. Sürücülerin yollarda ilerlemekte zorlandığı ilçede karın keyfini ise çocuklar çıkardı.

Bazı köylerde taşımalı eğitime ara verilen ilçede kar yağışını fırsat bilen çocuklar, cadde ve sokakları adeta kayak pistine döndürdü.

Yokuşlardan kızak, naylon, leğen ve şambrellerle kayan çocuklar, gönüllerince eğlendi.

"Muhtarın yokuşu" adı verilen sokakta her sene kar yağışının ardından kaydıklarını belirten çocuklar, bu sokakta kızakla kaymak için 2 kilometre uzaktan gelenlerin bile olduğunu dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
kar kayak Ladik Samsun

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