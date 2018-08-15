Çocuklar, sokak hayvanları için bileklik yapıp satıyorlar

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA) - KARABÜK’te, yaşları 4 ile 12 arasında değişen 4 kız çocuğu, sokak hayvanlarına yardımda bulunmak için kendi yaptıkları bileklikleri satıyor. Şirinevler Mahallesi'nde oturan Meliz Öz(10), Sude Kahraman(12), Binnur Atalı (11) ve kardeşi Mahinur Atalı(4), sıcak havalarda zorlandıklarını gördükleri sokak hayvanlarına yardım etmek istedi. Apartman bahçesindeki masaya oturup minik elleriyle yaptıkları bileklikleri çam ağacının altındaki masada 50 kuruş ile 3 lira 50 kuruştan satmaya başladı. Üzerine ‘Kazandığımız parayla sokak hayvanlarını besleyeceğiz’ yazdıkları kartonu da elektrik panosuna astı. 10 yaşındaki Melis Öz, "Sokak hayvanlarına pek ilgi gösterilmiyor. Hayvanları beslemek için bileklik satıyoruz. Bileklikleri de kendimiz yapıyoruz. Bir günde en az 5 kişi geliyor. Kazandığımız parayla su ve süt alıyoruz. Bizi tebrik ediyorlar. Bize destek olanlara teşekkür ediyoruz" dedi.
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