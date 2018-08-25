Çocuklar sokak hayvanları için seferber oldu

BODRUM (Muğla), (DHA) - BODRUM'da tatil boyunca sokak hayvanları için seferber olan 7 çocuk, sergi açıp, kitap ve kek satarak, elde ettikleri geliri can dostları için Bodrum Hayvan Hakları Derneği'ne bağışladı.

Yalıkavak Mahallesi'ndeki Başkent Sitesi'nde tatilini geçiren 7 çocuk, sosyal tesislerde bayram boyunca sulu boyayla resim yapıp, evlerindeki kitapları resimlerle birlikte sergileyerek, satışa sundu. Çocuklar, ayrıca evde yaptırdıkları kek ve pastaları da sattı. 5 günde 608 TL toplayan çocuklar, Bodrum Belediyesi Geçici Hayvan Barınağı'nı ziyaret etti. Çocuklar, elde ettikleri geliri Bodrum Hayvan Hakları Derneği'ne teslim etti.

Dernek Başkanı Füsun Uslu, "Çocuklarımız bayramda tatil yapacakları yerde resim yapmışlar, kitap satmışlar ve sokak hayvanları için bağış toplamışlar. Barınağa gelerek bunları bize teslim ettiler. Geleceğin umut vadeden çocuklarının hayatlarının başarı dolu geçmesini ve yüreklerindeki bu sevginin hiç bitmemesini diliyoruz. Çok teşekkür ettik ve çocuklarımıza derneğinizim teşekkür belgelerini verdik. Armalarımızın bulunduğu seramik kupaları hediye ettik" dedi.

Sokak hayvanları için çalışan çocuklardan Eda Naz Kotan (12), "İstanbul'dan tatile gelmiştik. Bodrum'daki sokak hayvanlarının çok ve yardıma muhtaç olduğunu biliyorduk. Bayramda herkes iyilik yapıyor. Biz de sokak hayvanlarına yardım etmek istedik. Arkadaşlarımla kurduğumuz grupla, sergi açtık. Resim yaptık, kek ve pasta yaptırdık. Bunların dışında elimizdeki kitapları da satışa çıkardık. Topladığımız paraları derneğe teslim ettik. Belki çok büyük bir para değil ama en azından acil olan bazı şeyler alınabilir" diye konuştu.