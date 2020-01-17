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  4. Çocuklar, sömestr tatilinde aslan ve kaplan yavrularını sevme fırsatı bulacaklar

Çocuklar, sömestr tatilinde aslan ve kaplan yavrularını sevme fırsatı bulacaklar

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2020 14:00 | Son Güncelleme

Aslan Park’ta bulunan 4 aslan ve 3 kaplan yavrusunu öğrenciler, sömestr tatilinde sevme imkanı bulacak.Aslan Park’ta bulunan 3 buçuk aylık 4 aslan ile 3 kaplan yavrusuna ziyarete gelen öğrenciler kafese geçerek yavruları sevebilecek, fotoğraf çekilebilecek.

Aslan Park’ta bulunan 4 aslan ve 3 kaplan yavrusunu öğrenciler, sömestr tatilinde sevme imkanı bulacak.
Aslan Park’ta bulunan 3 buçuk aylık 4 aslan ile 3 kaplan yavrusuna ziyarete gelen öğrenciler kafese geçerek yavruları sevebilecek, fotoğraf çekilebilecek. Dünyanın üçüncü, Türkiye’nin ilk Aslan Park’ında dünyaya gelen 7 yavru elle tutulur hale geldi. Ziyaretçilerin Aslan Park’ta yavru aslanların yanı sıra 12 farklı büyük kedi cinsinin ve 30’a yakın hayvanı da görme şansı olacak. Tuzla Marina’da yer alan Aslan Park’ın yanı sıra Tuzla Akvaryumu da ziyaret eden vatandaşlar burada timsahları, köpek balıklarını, yılanları, su samurlarını, kaplumbağaları görme şansı bulacak.
Aslan Park hakkında bilgi veren Satış Pazarlama Müdürü Gökmen Aydın, “Sömestrde öğrenciler için çok güzel haberlerimiz var. Bunlardan ilki 7 tane yavrumuz var. Bunlarla fotoğraf çekilebilecekler. Şanslı olanlar hayvanların durumuna göre besleyebilecekler. İkinci önemli haberleri ailelerini de kapsayan bir indirim yaptık. Örneğin Aslan Park’a girmek isteyen bir yetişkin 69 TL yerine 49 TL, çocuk için de 59 yerine 39 TL ödeyebilirler. Aynı zamanda akvaryumda da çeşitli etkinlikler var. Ülkemizde de İstanbul’da en önemli alanlardan bir tanesi de biziz. Çünkü tekiz. Hem bilgilendirme amaçlı hem de eğlenme amaçlı ilk akla gelecek adres Aslan Park ve Tuzla Akvaryum olacaktır. Yavruların hepsi 3 buçuk aylık civarında 7’şer kilolar. Süt ile besleniyorlar” dedi.

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