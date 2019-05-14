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Çocuklar, sosyal medyasız bir gün geçirdiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2019 10:29 | Son Güncelleme

Tekirdağ Gençlik Merkezince çocuklar için düzenlenen ebru, masa tenisi, zeka oyunları, sokak oyunları, canlı müzik karate ve tekvando gibi etkinlikler sayesinde çocuklar sosyal medyadan uzak bir gün geçirdi.Ülkenin dört bir yanında gençlerin sosyal medya bağımlılığına dikkat çekmek için "Sosyal Medyadan Sosyal Meydana" sloganıyla çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Çocuklar, sosyal medyasız bir gün geçirdiler

Tekirdağ Gençlik Merkezince çocuklar için düzenlenen ebru, masa tenisi, zeka oyunları, sokak oyunları, canlı müzik karate ve tekvando gibi etkinlikler sayesinde çocuklar sosyal medyadan uzak bir gün geçirdi.
Ülkenin dört bir yanında gençlerin sosyal medya bağımlılığına dikkat çekmek için "Sosyal Medyadan Sosyal Meydana" sloganıyla çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Bu kapsamda Tekirdağ Gençlik Merkezi tarafından Süleymanpaşa sahil dolgu alanda ebru, masa tenisi, zeka oyunları, sokak oyunları, canlı müzik karate ve tekvando gibi etkinlikler düzenlendi. Düzenlenen etkinlikte çocuklar sosyal medyadan uzak bir gün geçirerek, doyasıya eğlendiler.
Etkinliğe Süleymanpaşa Kaymakamı Arslan Yurt ve Tekirdağ Gençlik Merkezi Müdürü Selman Modalı’da katılarak, çocuklara eşlik etti.
Tekirdağ Gençlik Merkezi Müdürü Selman Modalı konuyla ilgili yaptığı açıklamasında, “Çocuklarımıza, sosyal medyadan uzak bir gün yasatmak amacıyla böyle bir etkinlik düzenledik. Çocuklarımız stresten uzak geleneksel çocuk oyunları, spor çalışmaları, el sanatları çalışmaları yaparak güzel bir gün yaşadılar” dedi.

Çocuklar, sosyal medyasız bir gün geçirdiler

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