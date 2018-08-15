Çocuklar su buldu, köylüler sevince boğuldu

Uzun yıllar, yaklaşık 20 kilometre uzaklıktan eşek sırtında su taşıyan köylüler, küreklerle kanal açarak suyu bir arada toplamaya çalıştı. Köylülerden birinin önce kana kana su içip, ardından da başından aşağı dökerek sevinç yaşaması, sosyal medya hesaplarından canlı yayınla köylülere izletildi.
Digor’un 11 yaylasının bulunduğu bölgede hayvan otlatan Ömer Adikti ve Muhammed İsmail Adikti isimli çocuklar, karayolunun altından gelen suyu fark edince, soluğu Düzgeçit köyü yaylasında aldı. Uzun yıllar, 20 kilometre mesafeden eşek sırtında yaylalarına su taşıyan köylüler, suyun bulunduğunu duyunca kürekleri alıp koşarak bölgeye gitti. Suyun berrak ve içilebilir olduğunu gören köylüler, küreklerle kanal açıp, suyu açtıkları çukurlarda biriktirmeye başladı.
Durumu İl Özel İdaresi'ne bildiren köylülerin, ekiplerin gelip bölgede etüt çalışması yapacaklarını söylemesi üzerine sevinçleri bir kat daha arttı. Bu sırada bölgeye gelen Düzgeçit köyünden Mehmet Adikti, suyun çıktığı kaynağa giderek önce kana kana su içti, ardından da buz gibi suyu başına dökerek sevincini paylaştı. Adikti’nin bu hareketi, sosyal medya hesapları üzerinden canlı canlı köylülere izlettirildi.
Kaynak: DHA
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