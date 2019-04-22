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Çocuklar, Süper Çocuk Festivali’nde doyasıyla eğlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2019 09:56 | Son Güncelleme

İzmir Fuarı lunapark alanında 20-21 Nisan tarihleri arasında düzenlenen çocuk eğlence organizasyonu Süper Çocuk Festivali’nde eğlence doruğa çıktı.

İzmir Fuarı lunapark alanında 20-21 Nisan tarihleri arasında düzenlenen çocuk eğlence organizasyonu Süper Çocuk Festivali’nde eğlence doruğa çıktı. Aileler, lunaparkta nostaljik bir gün geçirirken, çocuklar da birbirinden renkli etkinliklerde gönüllerince eğlendi.
İzmir Fuarı lunapark alanında 20-21 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen Süper Çocuk Festivali’nde çocuklar, dünya standartlarındaki oyuncaklara binerek doyasıya eğlendi. Atölye çalışmaları ve stantlardaki etkinliklerden de faydalanan çocukların mutluluğu görülmeye değerdi. Tüm oyuncak ve etkinliklerin ücretsiz olduğu festivalde, aileler de çocukluklarını geçirdiği lunaparkta nostaljik bir gün yaşadı. Tiyatro, dans ve animasyon gösterileri ile sanata doyan ve unutulmaz bir hafta sonu geçiren çocukların coşkusu günün ilk saatlerinde başlayıp geç saatlere dek sürdü.

"Karnaval tadında"
Epik Organizasyon tarafından gerçekleştirilen Süper Çocuk Festivali, 70’a yakın önemli markayı İzmirli çocuklar ve ebeveylerle de buluşturdu; katılımcı markalar da açtıkları stantlarda gerçekleştirdikleri etkinliklerle festivale renk kattı. Projeyi hayata geçiren Epik Organizasyon Kurucusu Berrin Baş, “Süper Çocuk Festivali duyurularını aylar öncesinden yaptık. İzmirliler projeye sahip çıktı ve ciddi bir katılım oldu. Süper Çocuk Festivali karnaval tadında geçsin istedik. Bu yüzden organizasyonu lunaparkta gerçekleştirdik. Lunapark biz yetişkinler için bir nostalji, çocuklar için de keşfetme alanı. İzmirliler çocukluğunu burada geçirdi. Şimdi ebeveynler çocuklarını alıp lunaparka geldi. İki günden beri ülkenin pek çok noktasından ziyaretçiler geldi. Biz de bu ilgiden memnun olduk. Ziyaretçiler içeri girdikleri andan itibaren yeme-içme dışındaki her etkinlikten ücretsiz faydalandı. Çocuklarımız atölyelerimizde çalışmalar yaptı, etkinliklerde eğlendiler” dedi.
Rönesans Ajans’ın bu yıl 4’üncüsünü gerçekleştireceği ve başvuru gelirlerinin Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağışlanacağı Miss. & Mr. Kids Model of Turkey yarışmasının finalini de çok özel bir çocuk defilesi ile gerçekleştirdiklerini hatırlatan Baş, “Doryanart Atölye çalışmaları, İzmir Çocuk Tiyatrosu gösterileri, Berkehan Dural Sanat Akademisi’nin dans gösterileri, sihirbaz, çocuk şarkıları konserleri, animasyon şovlarıyla çocuklara unutulmaz anlar yaşattık” diye konuştu.

Festivalde zengin etkinlik programı
Süper Çocuk Festivali bileti karşılığında çocuklar 10 adet oyuncak biletiyle Lunapark’ta istedikleri oyuncağa ücretsiz binebilirken; sürprizler arasında bando gösterisi, tanıtım stantları, atölye alanları, firmaların stant aktiviteleri, maskotlar, palyaço gösterileri, yüz boyama, tahta bacak şov, balon katlama gösterisi, sihirbaz gösterisi, fotoğraf çekim alanları, dans grupları gösterileri, çocuk şarkıları konseri ve çocuk tiyatro gösterileri de yer aldı.

Çocuklar, Süper Çocuk Festivali’nde doyasıyla eğlendi

Çocuklar, Süper Çocuk Festivali’nde doyasıyla eğlendi

Çocuklar, Süper Çocuk Festivali’nde doyasıyla eğlendi

Çocuklar, Süper Çocuk Festivali’nde doyasıyla eğlendi

Çocuklar, Süper Çocuk Festivali’nde doyasıyla eğlendi

Çocuklar, Süper Çocuk Festivali’nde doyasıyla eğlendi

Çocuklar, Süper Çocuk Festivali’nde doyasıyla eğlendi

Çocuklar, Süper Çocuk Festivali’nde doyasıyla eğlendi

Çocuklar, Süper Çocuk Festivali’nde doyasıyla eğlendi

Çocuklar, Süper Çocuk Festivali’nde doyasıyla eğlendi

Çocuklar, Süper Çocuk Festivali’nde doyasıyla eğlendi

Çocuklar, Süper Çocuk Festivali’nde doyasıyla eğlendi

Çocuklar, Süper Çocuk Festivali’nde doyasıyla eğlendi

Çocuklar, Süper Çocuk Festivali’nde doyasıyla eğlendi

Çocuklar, Süper Çocuk Festivali’nde doyasıyla eğlendi
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