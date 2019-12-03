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Çocuklar tarafından "Engelsiz bir dünya için" yapılan resimler İÜ'de sergilendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.12.2019 22:11 | Son Güncelleme

KASDER Kurucu ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Coşkun Özdemir: - "Çocukların o aydınlık yüreklerinde engel yok. Gelen her resim birbirinden güzel, anlamlı ve değerli"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Kas Hastalıkları Derneği (KASDER), Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle 3 yıldır Türkiye genelindeki tüm okullarda düzenlediği "Engelsiz Bir Dünya İçin" resim yarışmasına katılan başarılı öğrencilerin resimlerini İstanbul Üniversitesinde (İÜ) sergiledi.

KASDER'den yapılan açıklamaya göre, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü, Türkiye'de farkındalık haftası olarak çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Dernek ile İÜ Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi ve İstanbul Barosu Engelli Hakları Merkezi bu yılki etkinlikleri birlikte organize etme kararı aldı. Bu kapsamda, KASDER'in 3 yıldır Türkiye genelinde düzenlediği "Engelsiz Bir Dünya İçin" resim yarışmasına katılan eserler, İÜ Kongre ve Kültür Merkezinde, "Engelli Haklarında Güncel Durum" başlıklı 2 ayrı oturum şeklinde düzenlenen panelde ilk kez sergilendi.

"Engelli Haklarına İlişkin Güncel Sorunlar" başlıklı oturumda, İstanbul Barosu Engelli Hakları Merkezinden avukatlar Erkan Polat, Alim Yılmaz, Aykut Demirdöğen, Zeynep Çakır ve Hüseyin Varol, Türkiye'deki hukuki mevzuat ve ayrımcılık, devletin pozitif yükümlülüğü konularında katılımcıları bilgilendirdi.

"Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Komitesinin Hazırladığı Raporda Belirtilen Sorunlara İlişkin Çözüm Önerileri" başlıklı oturumda ise İstanbul Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Emin Demirci, Toplumsal Haklar ve Araştırmalar Derneği Başkanı Süleyman Akbulut, Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürü Nesrin Kakırman ve Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi İdil Işıl Gül konuşmacı olarak yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen KASDER Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Coşkun Özdemir, yarışmayı, Türkiye'de yetişkinlerin dünyasında genellikle yer bulamayan engellileri, çocukların ve gençlerin gözünden görmek ve farkındalığı arttırmak amacıyla düzenlediklerini belirtti.

İlk olarak İstanbul'da 2017'den itibaren ise Türkiye genelinde düzenledikleri yarışma sürecinde çocukların ve gençlerin engellilik konusunu araştırdığını ve kendileriyle birlikte çevresindekileri de değiştirdiklerine tanık olduklarını vurgulayan Özdemir, "Türkiye’deki tüm okullardan çok ciddi katılımın olduğu resim yarışmasında gördük ki çocukların o aydınlık yüreklerinde engel yok. Gelen her resim birbirinden güzel, anlamlı ve değerli." ifadesini kullandı.

Programda ayrıca söz ve müziği Dünya Engelliler Günü için özel hazırlanan müzik dinletisi ve video gösterisi sunuldu.

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