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Çocuklar tarihi kentte çevre temizliği yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2019 19:19 | Son Güncelleme

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, "Daha Temiz Bir Safranbolu İçin Var Mısın?" etkinliği kapsamında çocuklar ve büyükler sokakları temizledi

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan, Osmanlı mimarisi, şehir hayatı ve kültürünü yansıtan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, "Daha Temiz Bir Safranbolu İçin Var Mısın?" sloganıyla çevre temizliği yapıldı.

Barış ve Emek mahalleleri ile Halk Eğitim Merkezi önü olmak üzere üç ayrı noktadan başlayan ve yaklaşık bir saat süren etkinlik, Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'nda sona erdi.

Ellerine eldivenlerini takan çocuklar ve vatandaşlar, Belediye Başkanı Elif Köse ile birlikte, çevre duyarlılığı ve temizliği bilinci uyandırmak amacıyla mahalle ve caddelerde temizlik yaptı. Etkinlikte toplanan çöpler Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'na getirildi.

Burada açıklama yapan Başkan Köse, temizlik sırasında özellikle izmaritleri ayrı topladıklarını belirterek, "Bütün Safranbolu halkından özellikle dışarıda sigara içenlerden tekrar rica ediyorum. Lütfen izmaritlerinizi yere atmayın. Bizler izmaritlerin toplandığında ne kadar kötü göründüğünün fark edilmesini istedik." diye konuştu.

Etkinliğe çocuklar, gençler, özel eğitimdeki çocuklar ve halkın katıldığını aktaran Köse, "Umarım başarılı olmuştur. Farkındalığın üst seviyede olduğunu tahmin ediyorum." dedi.

Köse, çocukların çevre temizliği etkinliğine olan duyarlılığının kendisini çok mutlu ettiğini dile getirerek, çalışmanın onlar için iyi bir deneyim olduğunu kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Çevre temizliği Karabük Safranbolu

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