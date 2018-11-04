Çocuklar, tiyatroyla tanışmanın heyecanını yaşadı

Erzurum'da, çocuklar ilk kez tiyatro izlemenin heyecanını yaşadı.
Erzurum Kent Konseyi Çocuk Meclisi yetkilileri, sosyal ve kültürel etkinlikler kapsamında kentte, daha önce tiyatroyla tanışmamış 7-11 yaşlarındaki 50 çocuğu belirledi.
Etkinlik kapsamında Erzurum Devlet Tiyatrosuna getirilen çocuklar, burada sergilenen "Bir Flamingonun Renkli ve Çiçekli Hayatı" adlı oyununu izledi.
Tiyatro seyrederken zaman zaman heyecanlanan çocuklar, bazı sahnelerde ayağa kalkıp oyuna katılmak istedi.
Oyun sonrası, canlı oyuncuları izlemenin daha keyifli ve heyecanlı olduğunu ifade eden çocuklar, söz konusu etkinliğin tekrarının yapılmasını isteyerek, etkinliği düzenleyenlere teşekkür etti.
Etkinliğe, Kent Konseyi Çocuk Meclisi Sorumluları Sema Kulunçkıran ve Pınar Burkankulu, Çocuk Meclisi Başkanı Betül Şengüllendi, Kadın Meclisi Başkanı Yadigar Nesrin Şerbetçioğlu ve Çocuk Meclisi üyeleri katıldı.
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