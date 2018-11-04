HABER

Çocuklar, tiyatroyla tanışmanın heyecanını yaşadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2018 18:46 | Son Güncelleme

Erzurum'da yaşları 7 ile 11 arasında değişen 50 çocuk ilk defa tiyatro izledi

Erzurum'da, çocuklar ilk kez tiyatro izlemenin heyecanını yaşadı.

Erzurum Kent Konseyi Çocuk Meclisi yetkilileri, sosyal ve kültürel etkinlikler kapsamında kentte, daha önce tiyatroyla tanışmamış 7-11 yaşlarındaki 50 çocuğu belirledi.

Etkinlik kapsamında Erzurum Devlet Tiyatrosuna getirilen çocuklar, burada sergilenen "Bir Flamingonun Renkli ve Çiçekli Hayatı" adlı oyununu izledi.

Tiyatro seyrederken zaman zaman heyecanlanan çocuklar, bazı sahnelerde ayağa kalkıp oyuna katılmak istedi.

Oyun sonrası, canlı oyuncuları izlemenin daha keyifli ve heyecanlı olduğunu ifade eden çocuklar, söz konusu etkinliğin tekrarının yapılmasını isteyerek, etkinliği düzenleyenlere teşekkür etti.

Etkinliğe, Kent Konseyi Çocuk Meclisi Sorumluları Sema Kulunçkıran ve Pınar Burkankulu, Çocuk Meclisi Başkanı Betül Şengüllendi, Kadın Meclisi Başkanı Yadigar Nesrin Şerbetçioğlu ve Çocuk Meclisi üyeleri katıldı.

PARTNER'Gel de Sıla’ya âşık olma!''Gel de Sıla’ya âşık olma!'
KKTC'de 10 Kasım tartışmasıKKTC'de 10 Kasım tartışması
Zonguldak'ta robotik kodlama şenliğiZonguldak'ta robotik kodlama şenliği
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bir Flamingonun Renkli ve Çiçekli Hayatı Erzurum Kent Konseyi Çocuk Meclisi sosyal ve kültürel etkinlik tiyatro

En Çok Okunan Haberler

Cezmi Ersöz: Türkiye halkı sevişmeyi bilmiyor; eş değiştirme evliliğin ömrünü uzatabilir

Cezmi Ersöz: Türkiye halkı sevişmeyi bilmiyor; eş değiştirme evliliğin ömrünü uzatabilir

Seçime aylar kala Melih Gökçek harekete geçti! Çarpıcı anket sonuçları

Seçime aylar kala Melih Gökçek harekete geçti! Çarpıcı anket sonuçları

'Vahiy geldi' dedi, kıyamet tarihini verdi ve istifa etti

'Vahiy geldi' dedi, kıyamet tarihini verdi ve istifa etti

Talat Atilla yazdı: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, kimi makamından kovdu?

Talat Atilla yazdı: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, kimi makamından kovdu?

Bankalardaki altın hesapları 40 milyar liraya dayandı

Bankalardaki altın hesapları 40 milyar liraya dayandı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Hayalim TIR şoförü olmaktı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Hayalim TIR şoförü olmaktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eski Bakan Prof. Dr. İsmail Karakuyu hayatını kaybetti

Eski Bakan Prof. Dr. İsmail Karakuyu hayatını kaybetti

İtfaiyede defile krizi! Sosyal medyada olay oldu, görevden alındı

İtfaiyede defile krizi! Sosyal medyada olay oldu, görevden alındı

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

'Balıkçı Kenan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

'Balıkçı Kenan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Arızalanan yolcu gemisini vatandaşlar halatla çekti!

Arızalanan yolcu gemisini vatandaşlar halatla çekti!

Temizlik görevlisi, kadınların soyunma odasına gizli kamera koydu!

Temizlik görevlisi, kadınların soyunma odasına gizli kamera koydu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.